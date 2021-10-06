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影／農民遭蜂螫返家休克險誤事 警察火速鳴笛送醫

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

近期秋高氣爽正值野蜂活動高峰，各地蜂螫事件頻傳，甚至鬧出人命。新北市淡水地區3日便有1個農民遭到蜂群攻擊，被人送回家以為休息片刻即可，逐漸喪失意識才被帶到派出所求救，員警見他已經休克口吐白沫，連忙用警車開道護送就醫，挽回一命。

40歲蔡姓農友3日在田裡作業遭到蜂螫，立即向鄰人反映身體不適，被帶回家休息，家人卻發現他的精神狀況越來越差。到了晚上6時許，蔡男的堂弟才開車把他載到興仁派出所求助。

淡水警分局興仁派出所所長葉光哲說，當時他看見蔡男慌慌張張衝進派出所，連忙隨往車內查看，發現患者癱坐在椅墊，已經引發過敏性休克口吐白沫，情況相當危急，必須馬上就醫。

但是星期天傍晚的淡水地區塞車嚴重，若等救護車從市區趕到海邊，再折返往馬偕醫院，恐怕延誤太久，當機立斷駕駛警車一路鳴笛開道，引導家屬跟隨趕赴10公里外的淡水馬偕醫院，不到20分鐘順利將患者送到急診室。

淡水警分局表示，基於為民服務，在緊急情況下以警車協助開道護送，但是警方畢竟沒有救護設備，因此呼籲民眾如遇緊急醫護狀況仍應優先撥打119通報，先讓專業單位掌握資訊，才能得到更妥善的照護。

周末例假日傍晚淡水地區塞車嚴重，警車開道順利將患者迅速送醫。圖／警方提供
周末例假日傍晚淡水地區塞車嚴重，警車開道順利將患者迅速送醫。圖／警方提供
蔡男把車停在門口，衝進派出所向警方求助。圖／警方提供
蔡男把車停在門口，衝進派出所向警方求助。圖／警方提供

淡水 患者

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