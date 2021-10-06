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要小心！振興五倍劵將提領 詐騙集團蠢蠢欲動

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

政府近期將發放振興五倍券，但詐騙集團已蠢蠢欲動，想假借名義衍生詐騙。警方今天分析說，相關手法包括利用假網路拍賣社群平台貼文表示，可協助預購五倍券，支付少量金額賺取更高費用來行騙，提醒民眾小心查證，千萬不要上當。

10月8日起振興五倍券在超商領取，10月12日起於郵局領取，台南市警五分局關心振興五倍券分送領取，分局長洪頂力事先前往台南郵局總局了解，並請民眾注意，已有詐騙集團將歪腦筋動到振興五倍券。

警方分析說，其他詐騙手法包括釣魚簡訊，如民眾手機收到不明簡訊，向民眾謊稱申請或預購身分不符，附上短網址身分驗證，民眾如信以為真，上網輸入個資就會受騙。

第三種詐騙手法為解除分期付款，民眾如可能接獲不明來電指稱，五倍券申請流程出現錯誤，須利用自動櫃員機或網路銀行操作解除分期付款，民眾如信以為真，依指示操作會上當。台南市警五分局提醒民眾，振興五倍券即將領取，請大家提高警覺，如有任何問題請直接撥打「165」反詐騙專線或向警察機關求證。

振興五倍券即將領取，台南市警五分局長洪頂力 （左2）前往台南郵局關心作業情形。圖／台南市警五分局提供
振興五倍券即將領取，台南市警五分局長洪頂力 （左2）前往台南郵局關心作業情形。圖／台南市警五分局提供

詐騙集團 五倍券

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