要小心！振興五倍劵將提領 詐騙集團蠢蠢欲動

政府近期將發放振興五倍券，但詐騙集團已蠢蠢欲動，想假借名義衍生詐騙。警方今天分析說，相關手法包括利用假網路拍賣社群平台貼文表示，可協助預購五倍券，支付少量金額賺取更高費用來行騙，提醒民眾小心查證，千萬不要上當。

10月8日起振興五倍券在超商領取，10月12日起於郵局領取，台南市警五分局關心振興五倍券分送領取，分局長洪頂力事先前往台南郵局總局了解，並請民眾注意，已有詐騙集團將歪腦筋動到振興五倍券。

警方分析說，其他詐騙手法包括釣魚簡訊，如民眾手機收到不明簡訊，向民眾謊稱申請或預購身分不符，附上短網址身分驗證，民眾如信以為真，上網輸入個資就會受騙。