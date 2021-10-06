辦公室飆罵部屬 3個月害2人送醫 高雄交通分隊長被記過

高雄三民二分局交通分隊賴姓分隊長，今被同仁爆料在隊上長期謾罵同仁，3個月內造成2名員警送醫急救，最嚴重者還出現「痙攣」，所幸送醫後僅是因緊張過度換氣，無生命危險；今三民二分局認為賴對同仁言詞管教失當，陳報警局核予記過處分。

今天臉書社團「爆料公社」有林姓網友貼文，指控賴姓分隊長長期漫罵員警，只要心情不好或沒睡飽就找員警發洩，造成2名員警受不了賴的指責，暈倒在他面前，經119送醫才無大礙。

貼文表示，今年6月30日上午9點，賴因為隊上一名員警處理車禍程序讓他不滿意，在在眾多同事面前當場大吼大罵半小時，遭罵警員暈倒後，賴還認為他是故意裝暈，所幸其他同事看不過去，通報救護車將人送往高醫急救，但賴不但沒去探望，還在分隊誹謗該名員警是吃減肥藥瘦身才暈倒。

不僅於此，今年年9月16日下午3點半，另名員警疑似車禍處理過程讓賴不滿意，在辦公室飆罵處理員警，林姓網友指出，賴在辦公室飆罵半小時，讓這名員警幾乎崩會，全身發抖、盜汗、臉色蒼白，但賴卻轉頭隊女警有說有笑，所幸經同仁將這名員警送醫急救，才無大礙。

林姓網友指控，賴以「員警是沒吃中餐體力不支而送醫」當做藉口掩蓋自己惡行，但抽血報告明明顯示各項數據正常，質疑「醫學數據都打你臉了你還要繼續找藉口嗎？」

他說，短短3個月內兩名員警挨罵送醫，可見承受精神壓力多大，卻不見分局有任何作為，「是不是要等到出人命了才甘心？」好幾個同事中午都不吃午餐，因為訂了便當就要進去備勤室拿，若碰到賴姓分隊長就會增加被罵的機會，所以乾脆不吃午餐或者躲在房間吃麵包。

今貼文一出後，三民二分局火速啟動調查，分局表示，6月30日送醫員警並未失去意識，當天是分隊長在替員警處理案件後續，才未陪同就醫並通報分局，違反報告紀律，至於懷疑同仁吃減肥藥部分，則是未經查證脫口而處，實屬言詞失當，確有疏失。

至於9月16日送醫員警，則是因員警處理酒駕肇事案件時，因分隊長口氣嚴厲，使員警情緒緊張痙攣，由分隊長陪同就醫，診斷結果為緊張過度換氣，導致痙攣及血壓升高等狀況，當天休息無礙後就已出院。