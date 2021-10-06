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搭錯火車騎Ubike15公里 手機沒電導航...警伸援送返家

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

好熱血！台中市廖姓男大生搭錯火車到大甲火車站，騎Ubike要返回潭子住所，手機卻導航到神岡區沒電，男大生清晨在路旁不知所措，眼見巡邏車經過向警求救。原來廖男要返家未知會家人，熟睡中的父母接獲警方來電嚇了一跳，趕緊到神岡分駐所接回兒子，虛驚一場。

「警察先生可以幫我嗎？」台中市警局豐原分局神岡所員警邱政挺、馬世恒，清晨1點多在堤南路花博停車場巡邏，廖男發現警方並主動上前求助。

原來，19歲廖姓男大生在新竹就讀大學，上週六要搭乘山線火車返回潭子住家，卻因白天太累搭成海線班次，匆忙在大甲火車站下車，想騎U-bike回潭子區，但手機導航到神岡區就沒電，清晨1點多，廖男在停車場徘迴，不知所措。

員警得知後，先載疲倦的廖男回所休息並聯繫家屬，但廖男沒有告知家人要返家，時值深夜，雙親接到警方來電，才驚覺自己小孩迷途。家屬立即趕到派出所，見兒子安然無恙才放心，並感謝警方協助。

神岡所所長林振傑表示，警察深入在社會各個角落、最了解民間疾苦，除在打擊犯罪治安、交通工作外，為民服務更讓民眾感受到警察的用心和愛心，促進警民關係及治安和諧。

19歲廖姓男大生(左)搭錯火車到大甲火車站，竟騎Ubike要回潭子區，手機導航到神岡區沒電，見警方巡邏廖主動求救，經警方通知家屬後順利返家。圖／讀者提供
19歲廖姓男大生(左)搭錯火車到大甲火車站，竟騎Ubike要回潭子區，手機導航到神岡區沒電，見警方巡邏廖主動求救，經警方通知家屬後順利返家。圖／讀者提供
19歲廖姓男大生(左)搭錯火車到大甲火車站，竟騎Ubike要回潭子區，手機導航到神岡區沒電，見警方巡邏廖主動求救。圖／讀者提供
19歲廖姓男大生(左)搭錯火車到大甲火車站，竟騎Ubike要回潭子區，手機導航到神岡區沒電，見警方巡邏廖主動求救。圖／讀者提供

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