影／電子遊戲場有條件解封 西屯警昨臨檢4業者查無違規

昨天是電子遊戲場有條件解封的首日，台中市第六警分局昨晚規劃臨檢勤務，前往稽查位於西屯區的3家電子遊戲場、1家KTV，除了查察業者有無配合防疫規定外，也向業者宣導相關的防疫指引，勤務從昨晚7時許開始，由第六警分局副分局長劉忠和，經臨檢後，4家業者都有配合相關防疫規定，查無違規情事。

台中市第六警分局表示，因應中央流行疫情指揮中心宣布，疫情二級警戒延長至10月18日，昨天晚間7時30分，由副分局長劉忠和率領46名警力，前往轄內三家電子遊戲場，包括菲力國王、大將軍、永樂皇宮，以及一家KTV享溫馨，臨檢勤務執行2小時後，接著再執行路檢，一直到昨天深夜11點半才結束勤務。

第六警分局副分局長劉忠和說，昨天西屯區復業3家自助式KTV、10家電子遊藝場，警方透過臨檢不斷耳提面命加強宣導防疫觀念，就是要業者要做好防疫措施，也會針對復業之八大行業等場所，持續規劃臨檢加強巡查，如有發現違規情事，將立即通報主管機關裁罰，最重予以撤照或勒令停業，請業者不可以身試法，昨天的臨檢勤務，並無查獲違規、不法。

昨晚的臨檢勤務，第六警分局主要針對轄內開業的其中4家業者稽查，並執行防疫宣導，要求業者除應遵守實聯制、清潔消毒及入口處量測體溫外，顧客以1機1人遊玩、全程戴口罩、禁止飲食，室內空間2.25平方米/人；每日2次執行環境及機台清潔、消毒，顧客把玩離開後，立即機台（包括按鍵、搖桿）消毒，並間隔至少15分鐘始得提供下一組顧客使用，場所內並應設置清消紀錄，以確實記錄執行情形落實管理。