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違規超車又「逼車」差點撞上機車 高市交警記申誡1支

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄吳姓機車騎士上月22日晚間行經楠梓區翠屏路右轉加仁路，正巧前方有行人要過斑馬線，吳男停車等候卻被後方橋頭分隊警車按喇叭，事後更違規跨越雙黃線超車，差點與吳男機車發生碰撞，吳按喇叭提醒，警車又急煞「逼車」，氣得吳男痛批員警行為太誇張。

高雄市警局交通大隊調查後，確認當天駕駛警車者是橋頭拖吊分隊林姓分隊長，林從警有30年，接受督察詢問時，強調當時是誤以為有民眾需要協助，才會煞停，確認騎士沒有進一步需求後才離開，並沒有要蓄意逼車。交大調查後，認定林姓分隊長違規超車，依法開出罰單，可罰1200元至2400元，另記申誡一支。

吳男當時從楠梓區翠屏路右轉加仁路，等候綠燈亮起後才起步右轉，因當時斑馬線正巧有一名男子，吳男與後方白色自小客車禮讓行人通過馬路；不料後方交大的警車疑似不清楚前方路況，朝車吳男按喇叭示意前進，吳男不理直到行人通過馬路後，才完成右轉繼續前進。

沒多久，吳男騎在加仁路時，警車卻從左後方跨越雙黃線超車，從對向車道急切到吳男機車前方，雙方差點因此碰撞，吳男按喇叭提醒後，警車卻又開到吳男前方急煞，被質疑是蓄意逼車，氣得痛批員警行徑太誇張。

交大表示，林姓分隊長當晚是返回大隊部清點槍彈，結束工作後返回橋頭隊部，當時右轉加仁路時，因路幅較小才會不小心跨過雙黃線，而超車後聽到有後方騎士長按喇叭，以為有民眾需要協助才切入車道急煞緩緩前進，而經過檢視雙方行車紀錄器，林姓分隊長應未達「逼車」情況。

至於怎樣才算逼車？交大解釋，要有「驟停」、「任意迫使他人停車」等態樣，才會認定有逼車情況；林姓分隊長在隊上表現良好，並沒有違規紀錄，發現自己行為造成民眾觀感不佳深感悔悟，未來會對員警加強教育訓練。

高雄市交大員警不僅違規跨越雙黃線超車，還疑似靠近機車騎士「逼車」，害得騎士差點撞上，事後交大已將該名分隊長記申誡處分。記長張議晨／攝影
高雄市交大員警不僅違規跨越雙黃線超車，還疑似靠近機車騎士「逼車」，害得騎士差點撞上，事後交大已將該名分隊長記申誡處分。記長張議晨／攝影
高雄市交大員警不僅違規跨越雙黃線超車，還疑似靠近機車騎士「逼車」，害得騎士差點撞上。圖／讀者提供
高雄市交大員警不僅違規跨越雙黃線超車，還疑似靠近機車騎士「逼車」，害得騎士差點撞上。圖／讀者提供

機車騎士 驟停

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