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台東地院1男被告企圖輕生 法警機警制止 緊急送醫治療

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東地方法院昨晚7點多驚傳1名王姓男子疑因家暴案件準備庭訊，未料，王男竟趁戒護法警不注意時企圖輕生，2名法警大聲喝阻，並通報警力支援，隨即成功開啟候審門禁，順利將王制服送醫，幸無生命危險。

台東地方法院表示，王男被送往馬偕醫院治療後，經醫師檢查診斷僅有開放性傷口，包紮治療後於當晚上9點送返地院，經值班法官指定辯護律師到場，訊問後依刑事訴訟法規定認有覊押必要，准予覊押，並諭知王候審有自殘情形，監所應注意其安全。

台東地方法院強調，2名戒護法警依標準作業程序處理戒護，啟動緊急機制，聯繫轄區警力及時支援，確保人犯戒護安全，應變得宜。為避免再有類似事件發生，將就此事件檢討，持續精進各項設施的安全防範措施。

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王男被送往馬偕醫院治療後，經醫師檢查診斷僅有開放性傷口，包紮治療後於當晚上9點送返地院，經值班法官指定辯護律師到場，訊問後依刑事訴訟法規定認有覊押必要，准予覊押，圖／讀者提供
王男被送往馬偕醫院治療後，經醫師檢查診斷僅有開放性傷口，包紮治療後於當晚上9點送返地院，經值班法官指定辯護律師到場，訊問後依刑事訴訟法規定認有覊押必要，准予覊押，圖／讀者提供
台東地方法院昨晚7點多驚傳1名王姓男子疑因家暴案件準備庭訊時，竟趁戒護法警不注意，爬上候審室蹲式馬桶，徒手破壞天花板燈罩拔下燈管企圖輕生，2名法警大聲喝阻，並通報警力支援，隨即成功開啟候審門禁，順利將王制服送醫，幸無生命危險。圖／讀者提供
台東地方法院昨晚7點多驚傳1名王姓男子疑因家暴案件準備庭訊時，竟趁戒護法警不注意，爬上候審室蹲式馬桶，徒手破壞天花板燈罩拔下燈管企圖輕生，2名法警大聲喝阻，並通報警力支援，隨即成功開啟候審門禁，順利將王制服送醫，幸無生命危險。圖／讀者提供

台東 刑事訴訟 制服

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