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影／蜜月灣衝浪意外師大學生失聯只見浪板浮沈 海陸空搜救中
宜蘭頭城鎮海邊今天清晨7點多傳出衝浪意外，5名友人相約到大溪蜜月灣衝浪，說好6點半要上岸，但其中24歲林男卻未見人影，友人驚覺情況不對，7點多報案搜尋，目前除了出動海上巡防艇，也通報請求直升機配合展開海陸空救人。
初步了解，同行的5名男性之前因為熱愛運動而認識，5人目前都住在台北，今早相約從台北到宜蘭蜜月灣衝浪，6點下水衝浪，約好6點30分上岸，但一直等到6點50分還沒有發現林男，立即報警。失蹤的林男是一名師大學生，其餘4人都是上班族。
消警7點多在事故現場發現一具浪板，但沒有看到人，通報海上漁船幫忙尋找。此外，海巡署也出動2艘巡防艇展開搜尋，大里義消出動2艘膠筏配合，但由於浪況不好，海上救援困難，9點多連絡直升機自松山機場起飛到場支援。
宜蘭沿海有些衝浪客喜歡清晨衝浪，覺得風浪比較小且舒服。宜蘭氣象站表示，今天陰雨，頭城沿海小浪到中浪，烏冠密布，天氣不是很好，從事海上或海面運動要小心。
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