口罩廠捐1.2萬片造福偏鄉6校 警局長到訪讓老闆好驚喜

中央流行疫情指揮中心昨起開放三大戶外場所「免戴口罩」，但民眾外出與校園都須佩戴口罩，台中市新社區製造口罩商菲力固實業公司日前致贈6所偏鄉學校共1.2萬片口罩，台中市警局長蔡蒼柏聞訊，昨到口罩工廠拜訪，讓林姓負責人與何姓老闆相當驚喜，蔡贈送「好人好事」茶感謝企業發揮社會愛心，守護孩童。

中央流行疫情指揮中心昨起開放農林漁牧工作於空曠處、山林含森林遊樂區、海濱活動等戶外場所免戴口罩，不過口罩仍需隨身攜帶，並與他人保持社交距離。

位於台中市新社區的製造口罩商菲力固實業公司有感偏鄉學童口罩需求，在台中市警局東勢分局茅埔所所長劉國富、福中所副所長劉万源牽線下，捐贈1.2萬片口罩給山城偏鄉6所學校，守護400名師生健康安全。

台中市警局局長蔡蒼柏聞訊後相當感動，也認同兩名警官熱心協助發送口罩，昨天蔡蒼柏在東勢警分局長劉安杰等人帶領下，親訪口罩工廠，蔡蒼柏親自感謝林姓負責人與何姓老闆的大愛，林與何相當驚喜局長到訪，全程陪同參觀解說。