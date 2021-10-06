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猜猜我是誰？基隆婦人中詐騙老梗 20萬元差點有去無回

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市70多歲楊姓婦人到銀行要匯出20萬元，表示要借給姪子急用。行員得知她是臨時和姪子加LINE好友，對方就開口借錢有問題，通知警方前來協助。員警到場後，請她再打電話跟姪子確認，才知加LINE好友的人不是真的姪子，打消匯款念頭並封鎖對方，保住老本。

基隆市警二分局今天表示，信六路派出所警員張少謙、林雅婷昨天接獲銀行行員通報，有客戶疑似遇上詐騙集團成員，打錢匯錢出去他人帳戶。兩人前往現場，詢問楊婦得知當天上午接到男子電話，並說剛換了電話號碼，要楊婦猜猜他是誰。

楊婦誤以為是自己的姪子，喊出對方姓名，對方隨即承認，還要求楊婦加他成為LINE的好友，方便聯絡。兩人聊了10多分鐘，對方稱自己急需用錢，開口跟楊婦商借20萬元。楊婦答應後，下午就到銀行匯款。

員警告訴楊婦，她遇到的是「猜猜我是誰？」的詐騙老梗，如果她不相信，建議當場用電話聯繫姪子，確認對方是否真的換了電話？有沒有急用錢？後來聯絡上姪子，得知並未更換電話，也沒有向她借錢，才知差點上當，20萬元有去無回。

警二分局表示，詐騙手法五花八門，民眾接到任何自稱親友等不明來電，且指示操作匯款等動作，應向警方報案或撥打165反詐騙專線等方式多加查證，保障自身財產安全。

基隆市70多歲楊姓婦人遇到「猜猜我是誰」詐騙老梗，到銀行匯錢時，行員和警方聯手勸阻，保住老本。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市70多歲楊姓婦人遇到「猜猜我是誰」詐騙老梗，到銀行匯錢時，行員和警方聯手勸阻，保住老本。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市70多歲楊姓婦人遇到「猜猜我是誰」詐騙老梗，到銀行匯錢時，行員和警方聯手勸阻，保住老本。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市70多歲楊姓婦人遇到「猜猜我是誰」詐騙老梗，到銀行匯錢時，行員和警方聯手勸阻，保住老本。記者邱瑞杰／翻攝

詐騙集團 LINE 基隆

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