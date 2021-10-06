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無照牙齒密醫再犯 檢方起訴並建請從重量刑

中央社 / 嘉義市6日電

嘉義縣梁姓男子未具牙醫師資格，被控從事侵入性治療，經患者報警，還清空治療檯等設備，梁男偵查中飾詞狡辯，曾因密醫行為遭判緩刑，檢方依違反醫師法起訴，建請從重量刑。

嘉義地檢署今天發布的起訴書指出，現年40歲梁姓男子未取得牙醫師資格，自去年11月間至今年5月中旬，多次在嘉義縣水上鄉柳新村住處，擅自為民眾施以侵入性牙齒治療。

起訴書表示，梁男為黃姓婦人等不特定病患進行根管治療、製作假牙及塗敷不明藥品等行為，擅自執行醫師醫療業務。其中黃婦欲製作假牙，接受梁男的治療，共花費新台幣7、8萬元，不僅未能改善牙齒疼痛等症狀，梁男還避不見面處理，黃婦便向警方報案。

檢方表示，被告梁男獲悉黃婦等患者報案後，企圖掩蓋從事牙齒密醫的行為，不僅清空牙齒治療器材，還要求友人駕車載走治療檯等大型設備。

檢方指出，被告梁男曾在嘉義縣大埔鄉從事牙齒治療密醫行為，於102年遭判處有期徒刑1年2個月，緩刑5年確定。

檢方審酌被告梁男於偵查中猶飾詞狡辯，犯後態度不佳，漠視醫療法規，掩飾無照事實，對民眾進行侵入性醫療行為，若有不慎，恐嚴重危害民眾健康，因此，除了依違反醫師法起訴外，並建請從重量刑。

牙齒 醫師

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