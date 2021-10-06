貨櫃車肇逃 監理站吊扣駕照 法官信他不知擦撞判決撤銷

陳姓男子駕駛貨櫃車擦撞停在路旁廂型車後駛離現場，被監理單位罰3000元和吊扣駕駛執照1個月。陳男辯稱不知發生事故，非肇事逃逸。基隆地院審理後，指貨櫃車車體大，加上發生事故時正在過彎，且要注意從左側超車的油罐車，陳男主張不知肇事非全無可信，撤銷原處分。全案可上訴。

判決指出，陳男去年10月13日上午10點多駕駛貨櫃車，行經宜蘭頭城鎮濱海路時，擦撞程姓男子停在路邊的廂型車，造成左後視鏡受損及左側有部分擦痕。陳肇事後繼續前進，程男駕駛廂型車尾隨，追上後攔下貨櫃車並報案。

宜蘭縣礁溪警分局員警到場處理，舉發陳有「駕駛車輛肇事，未依規定處置逃逸」違規行為。陳男不服並向基隆監理站陳述意見，監理站仍認陳有駕駛汽車肇事無人受傷或死亡，未依規定處置逃逸違規事實，裁處罰鍰3000元、吊扣駕照1個月並應參加道路交通安全講習。

陳男不服處分提起行政訴訟，主張不否認發生事故，但他當下並不知道，沒有逃離現場主觀意圖。貨櫃車車身長，駕駛人極難察覺輕微異聲。遭擦撞廂型輛車損僅有輕微刮痕，後視鏡遭折斷時也僅會發出「喀」1聲，不致造成貨櫃車大幅震動、顛簸。

陳男說，程男通知他肇事就停車等候員警到場處理，並沒有逃逸故意。他並不知發生事故，不應被處分。況且他與程男早已同保險公司達成和解，吊扣駕照對他生計影響過大，訴請撤銷原處分。

法院勘驗事故地點路口監視器錄影畫面，看到貨櫃車沿外側車道通過路口時，有輛油罐車行駛內側車道，相距極近。該路段略向右彎，並非直線，貨櫃車通過斑馬線時煞車燈亮起減速，讓油罐車超越。

法官指出，從員警所拍廂型車受損照片可知雙方側面擦撞，並非衝擊力道較大的正面衝撞。貨櫃車車體龐大、笨重，且因引擎動力及國內路面常不平整，若發生輕微擦撞，輛駕駛人確實有可能無法立即察知，加上過彎時要注意左側超車的油罐車，陳男主張非全無可信。