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先不要走這裡！ 國道一號岡山段南向車禍全線封閉中

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

國道一號南向350.9公里處今天上午4時許發生兩輛大貨車追撞事故，目前現場全線封閉拖吊處理中。圖／翻攝自1968app
國道一號南向350.9公里處今天上午4時許發生兩輛大貨車追撞事故，目前現場全線封閉拖吊處理中。圖／翻攝自1968app

26歲池姓男子今天上午4時許駕駛營業大貨車行經國道一號南向岡山段350.9公里處，疑未保持安全距離，追撞前方59歲許姓男子駕駛的營業大貨車，造成許男大貨車翻覆邊坡，池男大貨車也側翻占用3個車道，2名駕駛皆受輕傷送醫，目前現場全線封閉，由拖吊車進行施吊作業中。

國道警察第五大隊今天上午4點54分獲報，2輛大貨車追撞事故，許男駕駛載運磚塊的大貨車翻落邊坡，池男駕的大貨櫃車往右側翻路面，擋風玻璃全碎，直接影響3線線車道通行，現場路面充滿煞車痕，5點59分全線封閉，因正值上班尖峰時間，一路塞車近7公里，連帶影響北上流量車速每小時不到40公里。

警方對2名駕駛實施酒測值均為0，皆受輕傷送岡山秀傳醫院就醫，目前拖吊車已到場實施拖吊作業，並由岡山分隊及分隊長現場指揮處理、排除中。

池姓男子駕駛的大貨車疑未保持安全距離，追撞前車，現場路面殘留明顯煞車痕。記者陳玫伶／翻攝
池姓男子駕駛的大貨車疑未保持安全距離，追撞前車，現場路面殘留明顯煞車痕。記者陳玫伶／翻攝
國道一號南向350.9公里處今天上午4時許發生兩輛大貨車追撞事故，目前現場全線封閉拖吊處理中，造成塞車近7公里。圖／翻攝自1968app
國道一號南向350.9公里處今天上午4時許發生兩輛大貨車追撞事故，目前現場全線封閉拖吊處理中，造成塞車近7公里。圖／翻攝自1968app
池姓男子駕駛的大貨車疑未保持安全距離，追撞前車，造成許男駕駛的大貨車翻落邊坡。記者陳玫伶／翻攝
池姓男子駕駛的大貨車疑未保持安全距離，追撞前車，造成許男駕駛的大貨車翻落邊坡。記者陳玫伶／翻攝
池姓男子駕駛的大貨車疑未保持安全距離，追撞前車，側翻占用3線車道。記者陳玫伶／翻攝
池姓男子駕駛的大貨車疑未保持安全距離，追撞前車，側翻占用3線車道。記者陳玫伶／翻攝
池姓男子駕駛的大貨車疑未保持安全距離，追撞前車，側翻占用3線車道。記者陳玫伶／翻攝
池姓男子駕駛的大貨車疑未保持安全距離，追撞前車，側翻占用3線車道。記者陳玫伶／翻攝
池姓男子駕駛的大貨車疑未保持安全距離，追撞前方許男駕駛的大貨車，造成許男大貨車翻落邊坡。記者陳玫伶／翻攝
池姓男子駕駛的大貨車疑未保持安全距離，追撞前方許男駕駛的大貨車，造成許男大貨車翻落邊坡。記者陳玫伶／翻攝

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