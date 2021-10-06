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先不要走這裡！ 國道一號岡山段南向車禍全線封閉中
26歲池姓男子今天上午4時許駕駛營業大貨車行經國道一號南向岡山段350.9公里處，疑未保持安全距離，追撞前方59歲許姓男子駕駛的營業大貨車，造成許男大貨車翻覆邊坡，池男大貨車也側翻占用3個車道，2名駕駛皆受輕傷送醫，目前現場全線封閉，由拖吊車進行施吊作業中。
國道警察第五大隊今天上午4點54分獲報，2輛大貨車追撞事故，許男駕駛載運磚塊的大貨車翻落邊坡，池男駕的大貨櫃車往右側翻路面，擋風玻璃全碎，直接影響3線線車道通行，現場路面充滿煞車痕，5點59分全線封閉，因正值上班尖峰時間，一路塞車近7公里，連帶影響北上流量車速每小時不到40公里。
警方對2名駕駛實施酒測值均為0，皆受輕傷送岡山秀傳醫院就醫，目前拖吊車已到場實施拖吊作業，並由岡山分隊及分隊長現場指揮處理、排除中。
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