影／林口社區大樓外鋁管搖搖欲墜 管委會緊急叫吊車拆除
注意！位在新北市林口區忠孝路及文化三路交叉口的社區大樓，大樓外觀突然多了一根「鋁管」在搖搖欲墜，隨時都可能掉下來，新北市消防局接獲通報後，已派人車前往現場管制動線，並出動雲梯車協助移除，社區管委會也緊急請吊車來拆除鋁管，避免發生危險。
新北市議員蔡淑君稍早在臉書貼文，指該棟社區大樓10幾樓的屋外突然多了一條「鋁管」在外側陽台，不但一直晃，隨時都有往下掉的可能，接觸面積只有幾公分，且目前風很大，目前文化二路至文化三路需全封路。
消防局指出，該棟大樓24樓高，在13樓有類似造景的重型鋼筋掉落在陽台上，需緊急處理，以防落地傷人，目前已請該社區總幹事聯繫吊車前來處理，另員警已前往交通管制，並封鎖內線車道，目前派遣12車、25人。
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