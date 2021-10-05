快訊

林口電偵天線陣列空拍照被販售 國防部緊急溝通下架

影／林口社區大樓外鋁管搖搖欲墜 管委會緊急叫吊車拆除

聯合報 / 記者江婉儀張睿廷／新北即時報導

注意！位在新北市林口區忠孝路及文化三路交叉口的社區大樓，大樓外觀突然多了一根「鋁管」在搖搖欲墜，隨時都可能掉下來，新北市消防局接獲通報後，已派人車前往現場管制動線，並出動雲梯車協助移除，社區管委會也緊急請吊車來拆除鋁管，避免發生危險。

新北市議員蔡淑君稍早在臉書貼文，指該棟社區大樓10幾樓的屋外突然多了一條「鋁管」在外側陽台，不但一直晃，隨時都有往下掉的可能，接觸面積只有幾公分，且目前風很大，目前文化二路至文化三路需全封路。

消防局指出，該棟大樓24樓高，在13樓有類似造景的重型鋼筋掉落在陽台上，需緊急處理，以防落地傷人，目前已請該社區總幹事聯繫吊車前來處理，另員警已前往交通管制，並封鎖內線車道，目前派遣12車、25人。

位在新北市林口區忠孝路及文化三路交叉口的社區大樓，大樓外觀突然多了一根「鋁管」在搖搖欲墜，隨時都有掉下來的可能。圖／民眾提供
位在新北市林口區忠孝路及文化三路交叉口的社區大樓，大樓外觀突然多了一根「鋁管」在搖搖欲墜，隨時都有掉下來的可能。圖／民眾提供
位在新北市林口區忠孝路及文化三路交叉口的社區大樓，大樓外觀突然多了一根「鋁管」在搖搖欲墜，隨時都有掉下來的可能。圖／民眾提供
位在新北市林口區忠孝路及文化三路交叉口的社區大樓，大樓外觀突然多了一根「鋁管」在搖搖欲墜，隨時都有掉下來的可能。圖／民眾提供

林口 車道

延伸閱讀

解決建物設置充電樁爭議　內政部擬修法放寬條件

連假墾丁大街沙灘人山人海 無罩客挨轟：見了棺材無所謂

影／45噸吊車撞鰲峰山墜12米 500噸怪獸吊車救援

3姊妹陪母出遊路過中橫 不幸遇吊車溜逸撞擊母女雙亡

相關新聞

8旬夫妻搭手扶梯疑遭推落 家屬控台鐵冷處理

高雄劉先生的岳父母在昨天早上7點多，從台鐵新左營站搭乘手扶梯準備出站，卻被前方男子推落手扶梯，岳父背部大面積擦傷，岳母手...

800萬保時捷頻漏油！車主衝展場狂飆國罵 無法免費維修原因曝光

台北市一名保時捷Panamera車主因不滿車子引擎室漏油，本月1日闖入內湖區保時捷中心大鬧，說「1台800萬的車，跑8萬...

影／林口社區大樓外鋁管搖搖欲墜 管委會緊急叫吊車拆除

注意！位在新北市林口區忠孝路及文化三路交叉口的社區大樓，大樓外觀突然多了一根「鋁管」在搖搖欲墜，隨時都可能掉下來，新北市...

影／桃園平鎮木材加工廠火警 燃燒兩小時後獲控制

桃園市消防局今晚近6點據報，指出平鎮區陸光路一家木材加工廠火警，現場火光濃煙不斷，救災救護指揮中心調派平鎮等消防分隊趕往...

機車撞路旁堆高機牙叉釀2死 家屬盼還原真相

台中市王姓男子日前騎機車載魏姓友人行經霧峰區一處工廠前，撞上路旁作業的堆高機牙叉，王男等2人頭部重創送醫不治，死者家屬今...

賊窩旁驚見遭「綁架」穿山甲 竹山警機靈解救

竹山警方查緝竊盜案，意外在竊賊住處外塑膠桶發現一隻穿山甲，上半身套著尼龍網袋，臉部沾滿糞便，員警趕緊將穿山甲送到野生動物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。