影／林口社區大樓外鋁管搖搖欲墜 管委會緊急叫吊車拆除

注意！位在新北市林口區忠孝路及文化三路交叉口的社區大樓，大樓外觀突然多了一根「鋁管」在搖搖欲墜，隨時都可能掉下來，新北市消防局接獲通報後，已派人車前往現場管制動線，並出動雲梯車協助移除，社區管委會也緊急請吊車來拆除鋁管，避免發生危險。

新北市議員蔡淑君稍早在臉書貼文，指該棟社區大樓10幾樓的屋外突然多了一條「鋁管」在外側陽台，不但一直晃，隨時都有往下掉的可能，接觸面積只有幾公分，且目前風很大，目前文化二路至文化三路需全封路。