快訊

林口電偵天線陣列空拍照被販售 國防部緊急溝通下架

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機車撞路旁堆高機牙叉釀2死 家屬盼還原真相

中央社 / 台中5日電

台中市王姓男子日前騎機車載魏姓友人行經霧峰區一處工廠前，撞上路旁作業的堆高機牙叉，王男等2人頭部重創送醫不治，死者家屬今天出面，盼民眾提供案發畫面，釐清意外原因。

王男的家屬今天接受媒體聯訪時表示，工廠未依規定申請路權，且未放置交通錐，就在路旁以堆高機卸貨，案發第一時間就將堆高機移到旁邊，希望有民眾能夠提供事發過程畫面，還原事件真相。

台中市警察局霧峰分局查出，20歲王男10月2日晚間7時多，騎機車載19歲魏姓友人，行經霧峰區中正路一處塑膠工廠時，撞上一輛在路旁正在卸貨的堆高機牙叉，機車再撞上路旁另輛自小客車。

王男與魏男發生事故後，2人摔倒路旁，路面散落機車零件與汽油，且留有大片血跡，2名傷者頭部與頸部皆受到重創，緊急送醫後仍傷重不治。

堆高機賴姓駕駛到案時，坦承未依規定申請路權，在道路上卸貨；自小客車王姓駕駛則表示，他在車上不清楚事故狀況。賴男與王男詢後，都被依過失致死罪嫌函送台中地檢署偵辦。

台中市王姓男子日前騎機車載魏姓友人行經霧峰區一處工廠前，撞上路旁作業的堆高機牙叉，王男等2人頭部重創送醫不治。圖／民眾提供
台中市王姓男子日前騎機車載魏姓友人行經霧峰區一處工廠前，撞上路旁作業的堆高機牙叉，王男等2人頭部重創送醫不治。圖／民眾提供

路權 台中市

延伸閱讀

好冤！堆高機占路牙叉未放下 騎士載友撞上頭骨凹送命

堆高機違規在路上卸貨 台中兩青年撞上送醫不治

大型重機今上蘇花改 機車路權團體高喊：得到應有權利

空壓機突爆裂 苗栗塑膠廠員工傷重不治

相關新聞

8旬夫妻搭手扶梯疑遭推落 家屬控台鐵冷處理

高雄劉先生的岳父母在昨天早上7點多，從台鐵新左營站搭乘手扶梯準備出站，卻被前方男子推落手扶梯，岳父背部大面積擦傷，岳母手...

800萬保時捷頻漏油！車主衝展場狂飆國罵 無法免費維修原因曝光

台北市一名保時捷Panamera車主因不滿車子引擎室漏油，本月1日闖入內湖區保時捷中心大鬧，說「1台800萬的車，跑8萬...

影／林口社區大樓外鋁管搖搖欲墜 管委會緊急叫吊車拆除

注意！位在新北市林口區忠孝路及文化三路交叉口的社區大樓，大樓外觀突然多了一根「鋁管」在搖搖欲墜，隨時都可能掉下來，新北市...

影／桃園平鎮木材加工廠火警 燃燒兩小時後獲控制

桃園市消防局今晚近6點據報，指出平鎮區陸光路一家木材加工廠火警，現場火光濃煙不斷，救災救護指揮中心調派平鎮等消防分隊趕往...

機車撞路旁堆高機牙叉釀2死 家屬盼還原真相

台中市王姓男子日前騎機車載魏姓友人行經霧峰區一處工廠前，撞上路旁作業的堆高機牙叉，王男等2人頭部重創送醫不治，死者家屬今...

賊窩旁驚見遭「綁架」穿山甲 竹山警機靈解救

竹山警方查緝竊盜案，意外在竊賊住處外塑膠桶發現一隻穿山甲，上半身套著尼龍網袋，臉部沾滿糞便，員警趕緊將穿山甲送到野生動物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。