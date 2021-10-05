機車撞路旁堆高機牙叉釀2死 家屬盼還原真相

台中市王姓男子日前騎機車載魏姓友人行經霧峰區一處工廠前，撞上路旁作業的堆高機牙叉，王男等2人頭部重創送醫不治，死者家屬今天出面，盼民眾提供案發畫面，釐清意外原因。

王男的家屬今天接受媒體聯訪時表示，工廠未依規定申請路權，且未放置交通錐，就在路旁以堆高機卸貨，案發第一時間就將堆高機移到旁邊，希望有民眾能夠提供事發過程畫面，還原事件真相。

台中市警察局霧峰分局查出，20歲王男10月2日晚間7時多，騎機車載19歲魏姓友人，行經霧峰區中正路一處塑膠工廠時，撞上一輛在路旁正在卸貨的堆高機牙叉，機車再撞上路旁另輛自小客車。

王男與魏男發生事故後，2人摔倒路旁，路面散落機車零件與汽油，且留有大片血跡，2名傷者頭部與頸部皆受到重創，緊急送醫後仍傷重不治。

堆高機賴姓駕駛到案時，坦承未依規定申請路權，在道路上卸貨；自小客車王姓駕駛則表示，他在車上不清楚事故狀況。賴男與王男詢後，都被依過失致死罪嫌函送台中地檢署偵辦。