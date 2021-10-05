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受黑函攻擊！消防員擅拆同仁私人信件 遭判罰金2000元

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

新北市政府消防局李姓消防員，因投資糾紛衍生訴訟，有不明黑函寄給他同事，他未經允准拆封同事私人信箴，被控妨害秘密罪；台北地方法院審理，依無故開拆他人之封緘信函罪，判李罰金2000元，得易服勞役。可上訴。

判決說，李與3名被害人為前同事關係，李欠缺尊重他人隱私權的觀念，考量李當時因涉入投資糾紛衍生詐欺案，又遭不明人士寄發與事實不盡相符的信件給被害人，一時氣憤偷拆信。

法官認為，被害人之一證稱，部隊收到的黑函很多，可見，被害人對於黑函一事有所知悉，李無故開拆他人信件，不涉及他人財產或重要隱私，侵害法益輕微，考量李犯後態度、有碩士學歷、現仍為消防員等，判罰金刑。

檢方指控，李姓消防員2020年5月6日在位於新北市消防分隊值班檯上，發現3封收件人為同事的封緘信函，他擅自取走、開拆3封閱覽，其中一名被害人2020年8月7日在李的床位上發現拆過的信封袋，因此提告。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

消防員 隱私權

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