桃園女大生騎車擦撞身亡 家屬尋畫面欲釐真相

桃園19歲女大生上月騎機車行經平鎮區延平路二段107巷口，與29歲的余姓特斯拉駕駛發生事故，劉女當下頭部先著地，造成嚴重顱內出血、身體多處骨折，經3天搶救後仍宣告不治，家屬昨天在臉書社團發文，希望有路過民眾提供行車記錄器畫面，了解事件經過。

就讀中原大學法律系的劉女上月面試完打工工作回程時，行經延平路二段107巷口，疑似要左轉，便切進內車道，與內車道直行的余駕駛發生事故，劉女頭部先著地，因劉女傷勢嚴重，經診斷劉女顱內出血、顱骨、左腳踝及顏面骨骨折、雙側肺挫傷及腦幹衰竭，經3天急救後仍回天乏術。

家屬表示，劉女為單親家庭，從小多由爺爺奶奶照顧，相當乖巧懂事，鄰居們對她也都讚譽有佳，之前暑假時都會去家扶中心打工照顧幼童，但因疫情影響，所以才會另尋打工機會，怎料會發生憾事。