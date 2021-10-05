8旬夫妻搭手扶梯疑遭推落 家屬控台鐵冷處理

高雄劉先生的岳父母在昨天早上7點多，從台鐵新左營站搭乘手扶梯準備出站，卻被前方男子推落手扶梯，岳父背部大面積擦傷，岳母手臂骨折，他回憶父母親遭遇，形容「不要以為事情不會發生在你身上，就像屏東挖眼案一樣！」。鐵路警察局高雄分局今天表示，已受理報案，正根據監視器畫面，釐清被控推人的男子身分，通知他到案說明釐清案情。

劉男今在臉書發文，還原整起事發經過。他說，昨天岳父、岳母要從高雄左營新站（站前一街出口）搭手扶電梯準備出站時，前方一位男子轉身後退走下二階來推岳父，當岳父還在納悶對方在做什麼時，就已和岳母兩個人已經跌下手扶電梯。

劉男指出，事後台鐵站務人員的冷處理，兩人跌下後呼喊無人幫忙，過了一段時間後，台鐵人員才緩緩到來帶到醫務室擦藥，也沒通知鐵路警察處理，又把他們帶到案發現場把他們丟在那邊，「他們只能幫到這樣，要報警後續要自己處理」。

劉男說，兩個老人家驚魂未定在那邊，直到小姨子到來才報警，警員問台鐵不是有警察怎麼沒處理？後來台鐵才聯繫鐵路警察，做完筆錄看監視器，好像沒他們的事一樣，讓他們自行就醫。

劉男說，他是要提醒大家注意，沒處理有可能還會有下一個受害者，兩個八十幾歲的老人全身是傷，「不要以為事情不會發生在你身上，就像屏東挖眼案一樣，你無法想像站在手扶電梯往上時，竟然有人會轉身走下來推你」。