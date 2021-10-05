快訊

諾貝爾物理獎揭曉 日德義3學者獲獎

沒預約到第二劑長者別慌 北市7醫院開設「AZ特別門診」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

8旬夫妻搭手扶梯疑遭推落 家屬控台鐵冷處理

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄劉先生的岳父母在昨天早上7點多，從台鐵新左營站搭乘手扶梯準備出站，卻被前方男子推落手扶梯，岳父背部大面積擦傷，岳母手臂骨折，他回憶父母親遭遇，形容「不要以為事情不會發生在你身上，就像屏東挖眼案一樣！」。鐵路警察局高雄分局今天表示，已受理報案，正根據監視器畫面，釐清被控推人的男子身分，通知他到案說明釐清案情。

劉男今在臉書發文，還原整起事發經過。他說，昨天岳父、岳母要從高雄左營新站（站前一街出口）搭手扶電梯準備出站時，前方一位男子轉身後退走下二階來推岳父，當岳父還在納悶對方在做什麼時，就已和岳母兩個人已經跌下手扶電梯。

劉男指出，事後台鐵站務人員的冷處理，兩人跌下後呼喊無人幫忙，過了一段時間後，台鐵人員才緩緩到來帶到醫務室擦藥，也沒通知鐵路警察處理，又把他們帶到案發現場把他們丟在那邊，「他們只能幫到這樣，要報警後續要自己處理」。

劉男說，兩個老人家驚魂未定在那邊，直到小姨子到來才報警，警員問台鐵不是有警察怎麼沒處理？後來台鐵才聯繫鐵路警察，做完筆錄看監視器，好像沒他們的事一樣，讓他們自行就醫。

劉男說，他是要提醒大家注意，沒處理有可能還會有下一個受害者，兩個八十幾歲的老人全身是傷，「不要以為事情不會發生在你身上，就像屏東挖眼案一樣，你無法想像站在手扶電梯往上時，竟然有人會轉身走下來推你」。

據了解，警方經調閱監視器，的確有一名男子與劉男岳父發生碰撞，導致兩人摔倒，但該男子是否蓄意推倒劉男的岳父，仍須調查釐清。

劉姓男子在臉書發文，還原整起經過。圖／翻攝自劉男臉書
劉姓男子在臉書發文，還原整起經過。圖／翻攝自劉男臉書

台鐵 警察 監視器

延伸閱讀

緯創取得高雄晶傑達光電100%股權 拓展車用電子版圖

被檢舉遲到早退 保全竟朝住戶眼睛狂噴13下酒精

相關新聞

8旬夫妻搭手扶梯疑遭推落 家屬控台鐵冷處理

高雄劉先生的岳父母在昨天早上7點多，從台鐵新左營站搭乘手扶梯準備出站，卻被前方男子推落手扶梯，岳父背部大面積擦傷，岳母手...

800萬保時捷頻漏油！車主衝展場狂飆國罵 無法免費維修原因曝光

台北市一名保時捷Panamera車主因不滿車子引擎室漏油，本月1日闖入內湖區保時捷中心大鬧，說「1台800萬的車，跑8萬...

受黑函攻擊！消防員擅拆同仁私人信件 遭判罰金2000元

新北市政府消防局李姓消防員，因投資糾紛衍生訴訟，有不明黑函寄給他同事，他未經允准拆封同事私人信箴，被控妨害秘密罪；台北地...

桃園女大生騎車擦撞身亡 家屬尋畫面欲釐真相

桃園19歲女大生上月騎機車行經平鎮區延平路二段107巷口，與29歲的余姓特斯拉駕駛發生事故，劉女當下頭部先著地，造成嚴重...

貨車滿載香蕉與賓士發生碰撞 駕駛、乘客5人受輕傷

高雄旗山旗屏一路今天中午一輛賓士轎車與滿載香蕉的貨車發生擦撞，導致雙方駕駛受傷，轎車上乘客也受波及；所幸，這起事故駕駛與...

瑞芳深澳電廠出水口一著西裝褲男浮屍 死因及身分待查

新北市瑞芳深澳發電廠出水口，約在台2號道72公里處，今天中午發現一具男性屍體，年約60歲男性，著紅白條紋黑色長袖上衣、黑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。