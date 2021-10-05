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貨車滿載香蕉與賓士發生碰撞 駕駛、乘客5人受輕傷

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄旗山旗屏一路今天中午一輛賓士轎車與滿載香蕉的貨車發生擦撞，導致雙方駕駛受傷，轎車上乘客也受波及；所幸，這起事故駕駛與乘客共5名，皆受輕傷，送醫治療後，無生命危險，且雙方駕駛皆無飲酒，詳細事故原因仍待警方調查。

這起事故發生於今天下午12時45分，76歲陳姓男駕駛，開著滿載香蕉的自小貨車沿旗屏一路汙水場旁無名巷行駛，與53歲劉姓男駕駛開的賓士轎車發生擦撞。

當時劉男駕駛著賓士轎車內，還有3名女乘客，年約50歲，所幸事故當下，駕駛與乘客共5名皆受輕傷，送醫治療後，都無生命危險。經警方酒測後，陳、劉兩名駕駛皆無酒精反應，詳細車禍原因，仍待釐清。

旗山警分局呼籲，駕駛應具備「防禦駕駛」觀念，行經無號誌交叉路口，務必放慢速度，先停等查看左右有無來車，再向前通行，隨時注意前方路況及左右來車，也要和前方車輛保持適當車距，以保護自身安全，避免發生事故。

高雄旗山旗屏一路今天中午一輛賓士轎車與滿載香蕉的貨車發生擦撞，這起事故駕駛與乘客共5名，皆受輕傷，送醫治療後，無生命危險。記者陳弘逸／翻攝
高雄旗山旗屏一路今天中午一輛賓士轎車與滿載香蕉的貨車發生擦撞，這起事故駕駛與乘客共5名，皆受輕傷，送醫治療後，無生命危險。記者陳弘逸／翻攝
高雄旗山旗屏一路今天中午一輛賓士轎車與滿載香蕉的貨車發生擦撞，這起事故駕駛與乘客共5名，皆受輕傷，送醫治療後，無生命危險。記者陳弘逸／翻攝
高雄旗山旗屏一路今天中午一輛賓士轎車與滿載香蕉的貨車發生擦撞，這起事故駕駛與乘客共5名，皆受輕傷，送醫治療後，無生命危險。記者陳弘逸／翻攝

香蕉 車禍

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