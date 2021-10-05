聽新聞
test
0:00 / 0:00
瑞芳深澳電廠出水口一著西裝褲男浮屍 死因及身分待查
新北市瑞芳深澳發電廠出水口，約在台2號道72公里處，今天中午發現一具男性屍體，年約60歲男性，著紅白條紋黑色長袖上衣、黑色西裝褲，旁邊發現一個包包，內有2100元現金，疑似死者遺留。已由瑞芳警分局報請檢方相驗，查明死者身分及死因。
新北市消防局今天中午近12時獲報，有民眾發現瑞芳深澳發電廠出水口，約在台2號道72公里處，發現一具男性屍體，海巡署北部分署第二岸巡隊深澳安檢所、新北市消防局瑞芳消防隊及新北室警察局瑞芳分局立即前往處理。
現場由消防人員利用吊臂將屍體吊起，瑞芳警分局鑑識勘查，死者年約60歲男性，著紅白條紋黑色長袖上衣、黑色西裝褲、黑灰運動鞋，身上沒有任何證件，身份尚待確認中，後續由瑞芳分局報驗。初判死者無明顯外傷，死亡原因還待調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言