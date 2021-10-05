瑞芳深澳電廠出水口一著西裝褲男浮屍 死因及身分待查

新北市瑞芳深澳發電廠出水口，約在台2號道72公里處，今天中午發現一具男性屍體，年約60歲男性，著紅白條紋黑色長袖上衣、黑色西裝褲，旁邊發現一個包包，內有2100元現金，疑似死者遺留。已由瑞芳警分局報請檢方相驗，查明死者身分及死因。

新北市消防局今天中午近12時獲報，有民眾發現瑞芳深澳發電廠出水口，約在台2號道72公里處，發現一具男性屍體，海巡署北部分署第二岸巡隊深澳安檢所、新北市消防局瑞芳消防隊及新北室警察局瑞芳分局立即前往處理。