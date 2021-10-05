快訊

《天橋》製作人認「部分製作轉給陸公司」 千字文曝實情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑞芳深澳電廠出水口一著西裝褲男浮屍 死因及身分待查

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導

新北市瑞芳深澳發電廠出水口，約在台2號道72公里處，今天中午發現一具男性屍體，年約60歲男性，著紅白條紋黑色長袖上衣、黑色西裝褲，旁邊發現一個包包，內有2100元現金，疑似死者遺留。已由瑞芳警分局報請檢方相驗，查明死者身分及死因。

新北市消防局今天中午近12時獲報，有民眾發現瑞芳深澳發電廠出水口，約在台2號道72公里處，發現一具男性屍體，海巡署北部分署第二岸巡隊深澳安檢所、新北市消防局瑞芳消防隊及新北室警察局瑞芳分局立即前往處理。

現場由消防人員利用吊臂將屍體吊起，瑞芳警分局鑑識勘查，死者年約60歲男性，著紅白條紋黑色長袖上衣、黑色西裝褲、黑灰運動鞋，身上沒有任何證件，身份尚待確認中，後續由瑞芳分局報驗。初判死者無明顯外傷，死亡原因還待調查。

瑞芳深澳電廠出水口一著西裝褲男浮屍，死因及身分待查。記者游明煌／翻攝
瑞芳深澳電廠出水口一著西裝褲男浮屍，死因及身分待查。記者游明煌／翻攝
瑞芳深澳電廠出水口一著西裝褲男浮屍，死因及身分待查。記者游明煌／翻攝
瑞芳深澳電廠出水口一著西裝褲男浮屍，死因及身分待查。記者游明煌／翻攝

瑞芳

延伸閱讀

虎頭蜂螫傷一家5口 瑞芳大粗坑觀光步道火速摘9蜂窩

花蓮崇德外海驚現1男1女兩具浮屍 身分待辨識

虎頭蜂又螫人！瑞芳5人送醫 大粗坑觀光步道緊急封閉

瑞芳百歲人瑞慶重陽 長壽秘訣「不挑食」

相關新聞

扯！外送員騎車騎到一半 突遭電纜線勒頸摔車

年約30歲的林姓男子是名外送員，昨天下午2時許騎機車行經台北市文山區仙岩路時，突然遭垂落的電纜線勒頸摔倒，目擊民眾見狀立...

瑞芳深澳電廠出水口一著西裝褲男浮屍 死因及身分待查

新北市瑞芳深澳發電廠出水口，約在台2號道72公里處，今天中午發現一具男性屍體，年約60歲男性，著紅白條紋黑色長袖上衣、黑...

800萬保時捷頻漏油！車主衝展場狂飆國罵 無法免費維修原因曝光

台北市一名保時捷Panamera車主因不滿車子引擎室漏油，本月1日闖入內湖區保時捷中心大鬧，說「1台800萬的車，跑8萬...

「覺得夜景很美」 新北少年拍照摔落橋下受困整晚

新北市樹林區柑園二橋昨晚11時發生墜橋意外，16歲潘姓少年騎著機車出門，經過柑園二橋時覺得現場夜景很漂亮想拍照，疑似重心...

婦人說不清匯200萬用途 農會主任用Line報警成功攔詐

台北市59歲李姓婦人日前至南港區一間農會匯款200萬元，農會主任發現李女多是刷存摺及小額存款居多，這次竟要匯200萬，於...

影／消防鐵漢都激動！女童獲救第一句話是擔心母親安危

「很感動，也激動」，台中市豐原區日前發生連棟透天厝火警，消防隊員疏散13人，有8人嗆傷送醫，豐南消防分隊小隊長方鴻智當時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。