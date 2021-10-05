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賊窩旁驚見遭「綁架」穿山甲 竹山警機靈解救

中央社 / 南投縣5日電

竹山警方查緝竊盜案，意外在竊賊住處外塑膠桶發現一隻穿山甲，上半身套著尼龍網袋，臉部沾滿糞便，員警趕緊將穿山甲送到野生動物急救站，穿山甲健康良好清洗後野放。

南投縣警察局竹山分局查緝竊盜案，循線找到涉案人住所，意外發現住處外塑膠桶中竟然有一隻珍貴稀有保育類野生動物穿山甲，員警立刻聯絡野生動物急救站，希望盡快將穿山甲送醫檢傷，同時聯繫主管機關南投縣政府農業處，處理違反野生動物保育法相關事宜。

行政院農業委員會特有生物研究保育中心所屬「野生動物急救站」今天透過臉書（Facebook）發文表示，這隻穿山甲上半身被套著尼龍網袋，與自己的糞、尿共處在桶子裡面，時間不知道過多久，穿山甲獲救離開被囚禁的環境，抵達急救站時，已舒服地靠著籠子睡著。

野生動物急救站表示，穿山甲經檢傷確認無大礙，身體健康良好，獸醫師為穿山甲清洗臉部、身上的排泄物，由於穿山甲不適合收容在緊迫環境，經一夜靜養，隔天就通過野放評估，已帶到山區野放。

野生動物急救站表示，感謝員警機警發現，讓穿山甲得以重返自然，度過這次有驚無險的「綁架案」，也提醒民眾若遇相關事件，可聯絡縣市政府或保七總隊協助。竹山分局表示，偵辦竊盜案，查訪涉案人住所發現穿山甲，第一時間先救出送醫，持續追犯嫌。

南投竹山警方意外在一名竊賊住處外發現一隻珍貴稀有保育類野生動物穿山甲，隨即將牠送到野生動物急救站，所幸穿山甲健康狀況良好，經一夜靜養，隔天就通過野放評估，已帶到山區野放。圖／野生動物急救站提供
南投竹山警方意外在一名竊賊住處外發現一隻珍貴稀有保育類野生動物穿山甲，隨即將牠送到野生動物急救站，所幸穿山甲健康狀況良好，經一夜靜養，隔天就通過野放評估，已帶到山區野放。圖／野生動物急救站提供

竊盜 保育類野生動物

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