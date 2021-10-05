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《天橋》製作人認「部分製作轉給陸公司」 千字文曝實情

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「覺得夜景很美」 新北少年拍照摔落橋下受困整晚

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導

潘姓少年昨晚疑似重心不穩加上風大，不慎從柑園二橋上摔下，造成他頭部挫傷與疑似左大腿骨折。圖／新北第五救災救護大隊提供
潘姓少年昨晚疑似重心不穩加上風大，不慎從柑園二橋上摔下，造成他頭部挫傷與疑似左大腿骨折。圖／新北第五救災救護大隊提供
新北市樹林區柑園二橋昨晚11時發生墜橋意外，16歲潘姓少年騎著機車出門，經過柑園二橋時覺得現場夜景很漂亮想拍照，疑似重心不穩加上夜晚風大，不慎摔落至少3層樓高的橋底，受困整晚直到今天上午10時才被路過婦人發現，幸好他命大沒有生命危險，也已送醫治療。

據了解，該名少年從桃園楊梅住家騎機車外出散心，騎到柑園二橋後，被風景吸引決定下車要拍照，疑似為喬好角度，想要跨上護欄，但昨晚風大，少年一時恍神就摔到橋下。

少年摔到水中造成頭部擦挫傷，左大腿疼痛疑似骨折，幸好他意識清醒沒有生命危險，還可以自行爬到岸邊休息，但他自昨晚11時摔落後，天色已黑加上路過人少，整晚沒人發現他，直到今天早上10時左右1名婦人要去種菜，聽到哀嚎聲才發現少年在岸邊已求助超過10小時，趕緊報案請人救援。

警消表示，少年精神狀況穩定，不太可能是輕生，消防隊也出動4車9人將少年救出，被救出後他有些虛弱，已送往恩主公醫院治療。

少年在摔下橋後自行爬到岸邊，受困整晚到今早才被路過婦人發現報警，幸好沒有生命危險。圖／新北第五救災救護大隊提供
少年在摔下橋後自行爬到岸邊，受困整晚到今早才被路過婦人發現報警，幸好沒有生命危險。圖／新北第五救災救護大隊提供

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