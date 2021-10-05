扯！外送員騎車騎到一半 突遭電纜線勒頸摔車

年約30歲的林姓男子是名外送員，昨天下午2時許騎機車行經台北市文山區仙岩路時，突然遭垂落的電纜線勒頸摔倒，目擊民眾見狀立刻報警處理，救護人員到場發現林男脖子上出現紅色擦傷，慎重起見，將林男送至萬芳醫院治療，所幸就醫後確定沒有大礙，警方釐清相關肇責中。

警方調查，林男當時期機車沿仙岩路西往東方向直行，有一輛貨車在前方，而有線電視所屬電纜線下垂，導致貨車經過時勾扯到纜線，落下時直接勒中林男脖子，致林男急停摔車，站在路中間用手把電纜線拉開，心有餘悸站在原地發呆。