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扯！外送員騎車騎到一半 突遭電纜線勒頸摔車
年約30歲的林姓男子是名外送員，昨天下午2時許騎機車行經台北市文山區仙岩路時，突然遭垂落的電纜線勒頸摔倒，目擊民眾見狀立刻報警處理，救護人員到場發現林男脖子上出現紅色擦傷，慎重起見，將林男送至萬芳醫院治療，所幸就醫後確定沒有大礙，警方釐清相關肇責中。
警方調查，林男當時期機車沿仙岩路西往東方向直行，有一輛貨車在前方，而有線電視所屬電纜線下垂，導致貨車經過時勾扯到纜線，落下時直接勒中林男脖子，致林男急停摔車，站在路中間用手把電纜線拉開，心有餘悸站在原地發呆。
警方說，事後已確認電纜線是有線電視公司所有，聯繫該公司派員到場清除，至於電纜線為何垂落道路中，以及確切肇事責任等，皆尚待釐清。另呼籲，用路人行駛道路中應注意各種突發狀況，道路上相關設施纜線、路面坑洞、路燈路樹等，相關單位應定期維護，以策用路人安全。
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