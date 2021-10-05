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婦人說不清匯200萬用途 農會主任用Line報警成功攔詐

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

農會主任（右一）機警報警，幫民眾保住200萬元積蓄。記者翁至成／翻攝
農會主任（右一）機警報警，幫民眾保住200萬元積蓄。記者翁至成／翻攝
台北市59歲李姓婦人日前至南港區一間農會匯款200萬元，農會主任發現李女多是刷存摺及小額存款居多，這次竟要匯200萬，於是利用南港分局成立的金融機構Line群組請求警方到場關懷。警方到場，發現李女對匯款用途支吾其詞，研判是碰到詐騙集團，苦勸後成功保住李女存款。

南港分局舊莊派出所長陳怡婷與警員戴焜烽、郭懷升到場，詢問匯款理由，李女原本說是要投資建材公司，後來又說是因為家裡要裝潢，需要買建材；當警方再詢問細節，發現李女支吾其詞，根據經驗判斷她應是碰到詐騙集團，經勸說與案例分享後，她才終於打消匯款念頭。

警方說，為了積極防堵詐騙，會與轄內金融機構、超商業者建立Line群組，若有民眾疑似遇到詐騙，可直接在群組上通報，省去打110報案轉接到派出所的時間，加速警員到場的速度，守護民眾財產。

南港分局呼籲，身旁親友若遭遇疑似詐騙情形，請立即撥打110報案電話、或165反詐騙專線。

農會主任（右二）機警報警，幫民眾保住200萬元積蓄。記者翁至成／翻攝
農會主任（右二）機警報警，幫民眾保住200萬元積蓄。記者翁至成／翻攝

詐騙集團

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