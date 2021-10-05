快訊

直播／本土連6天+0 今增7例境外確診、無死亡個案

四大媒體公會：媒體分潤應立法 不採基金會模式

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／消防鐵漢都激動！女童獲救第一句話是擔心母親安危

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

「很感動，也激動」，台中市豐原區日前發生連棟透天厝火警，消防隊員疏散13人，有8人嗆傷送醫，豐南消防分隊小隊長方鴻智當時拿著熱顯像儀帶隊搜救，陸續救出一家4人，他抱一名女童下樓脫困後，女童第一句話問：「叔叔，我媽媽還好嗎？」方鴻智說，女童的窩心讓他很感動。

小隊長方鴻智表示，本月1日凌晨4點多，豐原區發生一起連棟透天火警，8人受困待救，其中一家4人在3樓陽台，母親身陷昏迷躺臥在地，父親打手機與119保持通話，6歲女童及4歲男童緊張害怕，他帶隊先救援昏迷母親送醫，再救援孩童與父親。

方鴻智說，當時火場內濃煙大，幾乎看不到前方的路，他帶著熱顯像儀和隊員搜索，在透天厝3樓陽台找到一家4人時，父親正拿著手機和消防局勤務中心人員通話，母親昏倒地上，女童和弟弟躲在一旁。

先救昏迷的母親後，方鴻智以跪姿告訴女童和弟弟，安撫他們情緒，再牽著二童的手要抱他們下樓，方鴻智表示，女童與弟弟看到母親昏倒地上，他們雖緊張仍鎮定，女童被抱下樓後，第一句話問：「叔叔，我媽媽還好嗎？」方鴻智說很感動，心情也激動，女童的母親似乎聽到女兒的祈禱和呼喚，插管治療後已恢復意識。

台中市消防局豐南消防分隊小隊長方鴻智拿著熱顯像儀，帶隊在火場搜救救人。記者游振昇／攝影
台中市消防局豐南消防分隊小隊長方鴻智拿著熱顯像儀，帶隊在火場搜救救人。記者游振昇／攝影

火災 消防員

延伸閱讀

火場獲救女童問「我媽媽還好嗎？」 消防猛男心秒融化

女子和日籍友人攀登劍龍稜疑熱衰竭 消防馳援護送下山

消防分隊長假日練習空拍機 驚見桃園山區火警及時阻災

台中豐原雙拼透天厝清晨火警疏散13人 8嗆傷送醫

相關新聞

扯！外送員騎車騎到一半 突遭電纜線勒頸摔車

年約30歲的林姓男子是名外送員，昨天下午2時許騎機車行經台北市文山區仙岩路時，突然遭垂落的電纜線勒頸摔倒，目擊民眾見狀立...

婦人說不清匯200萬用途 農會主任用Line報警成功攔詐

台北市59歲李姓婦人日前至南港區一間農會匯款200萬元，農會主任發現李女多是刷存摺及小額存款居多，這次竟要匯200萬，於...

影／消防鐵漢都激動！女童獲救第一句話是擔心母親安危

「很感動，也激動」，台中市豐原區日前發生連棟透天厝火警，消防隊員疏散13人，有8人嗆傷送醫，豐南消防分隊小隊長方鴻智當時...

iPhone遺失求助派出所 員警「聽音辨位」5分鐘找回

高雄30歲劉姓男子的母親遺失iPhone手機，他擔心手機內的滿滿回憶就此遺失，跑到鹽埕區七賢路派出所求助警方，員警獲報後...

賣車未過戶下場奇慘 莫名噴出26萬多元停車費

彰化縣34歲王姓車主將名下一輛轎車賣給朋友，卻未辦理過戶，朋友兩年來將車停在公有停車格內，既不繳停車費，被催繳也不理，累積停...

糊塗拖吊車司機忘收支柱 下一秒毀加油亭、站長頭濺血

澎湖縣31歲楊姓吊卡車司機未注意車架支撐柱未完全收妥，車子駛進加油站，掃到收費亭，猛烈撞擊下，鋁製收費亭扭曲變形損壞，玻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。