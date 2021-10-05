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影／消防鐵漢都激動！女童獲救第一句話是擔心母親安危
「很感動，也激動」，台中市豐原區日前發生連棟透天厝火警，消防隊員疏散13人，有8人嗆傷送醫，豐南消防分隊小隊長方鴻智當時拿著熱顯像儀帶隊搜救，陸續救出一家4人，他抱一名女童下樓脫困後，女童第一句話問：「叔叔，我媽媽還好嗎？」方鴻智說，女童的窩心讓他很感動。
小隊長方鴻智表示，本月1日凌晨4點多，豐原區發生一起連棟透天火警，8人受困待救，其中一家4人在3樓陽台，母親身陷昏迷躺臥在地，父親打手機與119保持通話，6歲女童及4歲男童緊張害怕，他帶隊先救援昏迷母親送醫，再救援孩童與父親。
方鴻智說，當時火場內濃煙大，幾乎看不到前方的路，他帶著熱顯像儀和隊員搜索，在透天厝3樓陽台找到一家4人時，父親正拿著手機和消防局勤務中心人員通話，母親昏倒地上，女童和弟弟躲在一旁。
先救昏迷的母親後，方鴻智以跪姿告訴女童和弟弟，安撫他們情緒，再牽著二童的手要抱他們下樓，方鴻智表示，女童與弟弟看到母親昏倒地上，他們雖緊張仍鎮定，女童被抱下樓後，第一句話問：「叔叔，我媽媽還好嗎？」方鴻智說很感動，心情也激動，女童的母親似乎聽到女兒的祈禱和呼喚，插管治療後已恢復意識。
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