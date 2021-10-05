iPhone遺失求助派出所 員警「聽音辨位」5分鐘找回
高雄30歲劉姓男子的母親遺失iPhone手機，他擔心手機內的滿滿回憶就此遺失，跑到鹽埕區七賢路派出所求助警方，員警獲報後利用巡邏空檔，一邊打手機一邊「聽音辨位」，順利在大仁路、新興街口的騎樓下，聽到微弱的手機聲響，順利幫劉找回遺失手機。
「手機內有重要資料！」劉男表示，原本手機設定有遺失尋回的定位功能，但發現手機遺失後，定位卻辨識不到位置，他在附近找很久，擔心母親手機內的重要資料、回憶就此遺失，才會求助員警協助。
七賢路派出所值班員警獲報後，由在外巡邏的警員李宗翰、李堉銘利用巡邏空檔協助，先到定位顯示的附近查找，再請劉男不斷撥打母親手機，靠著「聽音辨位」縮小範圍，最後在大仁路、新興街口的騎樓下聽到微弱的聲響，從獲報到找到，不到５分鐘就在路邊椅子縫隙找到遺失的手機。
劉男臨走前不斷向警方表達謝意，昨天又親自跑到派出所致謝「感謝大家幫我媽找回珍貴資料」。
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