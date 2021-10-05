賣車未過戶下場奇慘 莫名噴出26萬多元停車費

民眾到收費停車場停車，一定要依規定繳費，尤其賣車後記得要趕快辦過戶，否則衍生的稅費及罰款都要原車主負擔，荷包會因此大失血。圖／行政執行署彰化分署提供 彰化縣34歲王姓車主將名下一輛轎車賣給朋友，卻未辦理過戶，朋友兩年來將車停在公有停車格內，既不繳停車費，被催繳也不理，累積停車單據共有736筆，每筆60元，再加上每筆逾期罰鍰為300元，一共應繳納26萬6千餘元，創下彰化縣有史以來最高額停車費，帳都算在王姓車主身上。經行政執行署彰化分署強制執行後，如數繳納，他將轉而向友人要回來。

彰化執行署主任執行官胡天財說，民眾到收費停車場停車，一定要依規定繳費，尤其賣車後記得要趕快辦過戶，否則衍生的稅費及罰款都要原車主負擔，荷包會因此大失血。

彰化縣政府最近與行政執行署彰化分署成立停車費追欠專案，由彰化縣政府清理從2017年到2019年之間積欠停車費不繳者，篩檢出欠債1萬元以上的大戶，全縣共有20人，經公告通知仍不自動繳費，就會將案件移送給彰化執行署加強執行。彰化縣政府目前已移送6案給彰化分署執行，並已成功執行2案，王姓車主是其中1案，其餘4案也正加強執行中。

彰化分署主任執行官胡天賜說，王姓男子將名下一輛2004年份的中華三菱轎車，在2016年以17萬8千的價格賣給朋友，但一直沒去辦理過戶。沒想到他朋友在2018年8月14日到2020年8月12日間，持續將這輛車子停在彰化市中華陸橋下的公費停車格內，停車期間都不曾繳停車費，即使經彰化縣政府催繳也不理。

這段期間產生的停車單據共有736筆，每筆停車費為1天60元，再加上每一筆逾期罰鍰為300元，一共應繳納總金額是26萬6千餘元（停車費總額為4萬6千餘元，逾期罰鍰總額為22萬800元），這是彰化縣政府有史以來，就單一車輛所開出最高的停車費。

胡天賜說，由於王姓車主仍然是車輛的登記所有人，因此這些26萬都必須由他負責繳納，因此移送機關彰化監理站陸續將這736筆案件移送彰化分署執行。彰化分署收到案件後，查出王在秀水鄉有不動產，因此查封他名下不動產，打算進行拍賣程序，王收到拍賣通知後，才知道朋友沒繳停車費這件事。

王姓車主為避免名下不動產遭拍賣，立即聯繫彰化分署並把已經移送執行的所有罰款金額一次繳清。彰化分署在他繳清後，經向彰化縣政府聯繫，發現同一輛車還有1萬4230元的停車費準備移送彰化分署執行，王也到超商繳款清償。