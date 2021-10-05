糊塗拖吊車司機忘收支柱 下一秒毀加油亭、站長頭濺血

澎湖縣31歲楊姓吊卡車司機未注意車架支撐柱未完全收妥，車子駛進加油站，掃到收費亭，猛烈撞擊下，鋁製收費亭扭曲變形損壞，玻璃碎滿地，當時在收費亭內李姓站長頭部遭玻璃碎片劃傷，他一手壓住頭部傷口，一臉驚恐地逃出收費亭，驚險過程全被監視器拍下。

警方表示，這起意外發生在本月2日下午近1時許，31歲楊男駕駛吊卡車，沿著縣道203號線由南向北行駛，左轉進入西嶼鄉池東村台灣中油池東站欲加油，楊男未注意吊卡車右側車架支撐柱未完全收妥，直接刮過加油站內的收費亭，瞬間鋁製收費亭被撞到變形，玻璃碎滿地，正在收費亭內點收現金的58歲李姓站長，頭部被K中，遭玻璃碎片劃傷。