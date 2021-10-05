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他車停路中跪求原諒成功 女友離開前的動作起爭議

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一對情侶疑似起口角爭執，昨天清晨2時許將白色休旅車停在高雄市澄清路上，穿著白上衣的男子直接在路中央「下跪」，兩人在路中拉扯多時才結束爭執，最後一起上車離去，只是離開前，坐副駕駛座的女子卻將車上的麥當勞薯條、雞塊，直接整袋丟棄馬路，警方根據監視器畫面追查，將舉發違規行為，亂丟垃圾部分則移請環保局開罰。

高雄三民二分局昨凌晨2時許接獲民眾報案，經巡邏警網到場時，這對情侶已經駕車離開，現場還留有當時被「遺棄」的麥當勞食物。

後來員警調閱監視器畫面，才發現是一對情侶將車輛停在路中間，男方還一度對女方下跪，疑似是求饒認錯，女方也跟著坐在地上，還一度釋出善意伸手將男方拉起，兩人在路中央至少糾纏5分鐘，才一起上車離開。

員警根據監視器畫面資料，確認車主身分，但為何凌晨在大馬路下跪，兩人都不願對員警說明，不過，當時這輛休旅車直接停放路口，妨礙行人通行部分警方依道路交通管理處罰條例舉發，可處600至1200元罰緩，亂丟垃圾部分，則依據畫面資料移請環保局裁罰。

高雄一對情侶疑似吵架，南方將車輛停在路中央後，下跪求女方原諒，兩人在路上拉扯多時，才一起上車離去，最後還將車上的薯條、雞塊丟掉製造垃圾。圖/讀者提供
高雄一對情侶疑似吵架，南方將車輛停在路中央後，下跪求女方原諒，兩人在路上拉扯多時，才一起上車離去，最後還將車上的薯條、雞塊丟掉製造垃圾。圖/讀者提供
高雄一對情侶疑似吵架，南方將車輛停在路中央後，下跪求女方原諒，兩人在路上拉扯多時，才一起上車離去。圖/讀者提供
高雄一對情侶疑似吵架，南方將車輛停在路中央後，下跪求女方原諒，兩人在路上拉扯多時，才一起上車離去。圖/讀者提供
高雄一對情侶疑似吵架，南方將車輛停在路中央後，下跪求女方原諒，兩人在路上拉扯多時，才一起上車離去。圖/讀者提供
高雄一對情侶疑似吵架，南方將車輛停在路中央後，下跪求女方原諒，兩人在路上拉扯多時，才一起上車離去。圖/讀者提供
高雄一對情侶疑似吵架，南方將車輛停在路中央後，下跪求女方原諒。圖/讀者提供
高雄一對情侶疑似吵架，南方將車輛停在路中央後，下跪求女方原諒。圖/讀者提供

情侶 麥當勞

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