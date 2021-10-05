聽新聞
test
0:00 / 0:00
他車停路中跪求原諒成功 女友離開前的動作起爭議
高雄一對情侶疑似起口角爭執，昨天清晨2時許將白色休旅車停在高雄市澄清路上，穿著白上衣的男子直接在路中央「下跪」，兩人在路中拉扯多時才結束爭執，最後一起上車離去，只是離開前，坐副駕駛座的女子卻將車上的麥當勞薯條、雞塊，直接整袋丟棄馬路，警方根據監視器畫面追查，將舉發違規行為，亂丟垃圾部分則移請環保局開罰。
高雄三民二分局昨凌晨2時許接獲民眾報案，經巡邏警網到場時，這對情侶已經駕車離開，現場還留有當時被「遺棄」的麥當勞食物。
後來員警調閱監視器畫面，才發現是一對情侶將車輛停在路中間，男方還一度對女方下跪，疑似是求饒認錯，女方也跟著坐在地上，還一度釋出善意伸手將男方拉起，兩人在路中央至少糾纏5分鐘，才一起上車離開。
員警根據監視器畫面資料，確認車主身分，但為何凌晨在大馬路下跪，兩人都不願對員警說明，不過，當時這輛休旅車直接停放路口，妨礙行人通行部分警方依道路交通管理處罰條例舉發，可處600至1200元罰緩，亂丟垃圾部分，則依據畫面資料移請環保局裁罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言