影／女開車精神恍惚翻車受困 警消搶救…男友擔憂護花

台北市大同區今天凌晨發生轎車翻車事件，傅姓女子開車載鄭姓男友及吳姓友人經過西寧北路，突然失控翻車，汽車左側貼地；鄭、吳自行爬出，傅受困駕駛座，由消防員救出，3人都輕傷，無酒駕。

當時鄭男非常緊張，消防員救出傅女過程中，鄭不斷探頭往車內查看，並說話安撫女友。不過在旁的吳男見媒體記者到場拍攝，則是大發雷霆，有辱罵動作，現場警員立刻制止，說明較重大的車禍容易上新聞，實屬正常。

警方調查，凌晨1時19分，傅女（21歲）開車行經西寧北路南往北向，疑似精神恍惚方向盤失控，整輛車呈90度側翻，傅女受困駕駛座，被救出後腿部受傷。

警方獲報啟動交通快打，並通知消防隊、拖吊車、清潔隊，現場2時40分清除，調查發現3人無酒駕。

警方呼籲，駕駛務必養足精神再上路，專注前方人、車、路況，切勿疲勞駕駛。