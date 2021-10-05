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火場獲救女童問「我媽媽還好嗎？」 消防猛男心秒融化

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原區日前發生民宅火警，8人受傷送醫。圖／取自豐南消防分隊臉書
台中市豐原區日前發生民宅火警，8人受傷送醫。圖／取自豐南消防分隊臉書

台中市豐原區日前發生連棟透天厝火警，消防隊員疏散13人，有8人嗆傷送醫，一名消防隊員在臉書上說，當時他抱一名女童下樓脫困後，女童第一句話問：「叔叔，我媽媽還好嗎？」女童窩心的一句話，讓消防猛男心秒融化。

消防隊員在臉書說，這應是孩子的愛感動天，讓女童的母親送醫急救後，恢復意識；本月1日凌晨4點多，豐原區發生一起連棟透天火警，8人受困待救，其中一家4口在3樓陽台，母親身陷昏迷躺臥在地，父親打手機與119保持通話，6歲女童及4歲男童緊張害怕，消防隊員先救援昏迷母親送醫，再救援孩童與父親。

消防隊員說，當時他們要抱男童和女童脫困時，安撫二人情緒：小朋友我們要出發了喔！

妹妹：消防叔叔，等一下，我很害怕，可以給我一點時間心裡準備一下嗎？

消防員：幫你們戴上面罩，放心可以舒服的呼吸，叔叔抱你們下去。

妹妹：叔叔，我可以出發了，可以問問題嗎？

消防員：好啊，到一樓問再回答妳喔！

消防員：弟弟，幫你戴面罩喔，好帥當一次消防員喔！

弟弟：叔叔，我要下樓不要當消防員太危險了！

消防隊員說，安全抵達一樓後，他再問女童：妹妹妳要問什麼問題呢？妹妹：叔叔，我媽媽還好嗎？消防隊員說，女童這句話「秒融化了我，好窩心的孩子」。

他說女童處於火場危急時刻，仍心繫母親生命安全，她母親聽到了、感受到了，因此救護車上AMBU氧氣治療到醫院插管治療恢復意識了。

豐南消防分隊在臉書說，這一場火警8位受困民眾處於2棟3處不同位置，相同之處都是「關門」，有效阻隔濃煙延長待救，因此提醒民眾。

火場黃金救援三角：

1.濃煙關門保持通話

2.指揮中心訊息傳達

3.消防救援行動迅速

消防員 火災

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