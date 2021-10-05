女移工逾期居留近一年 裝聽不懂中文避警查緝

越南籍阮姓女移工，因居留期滿，原定去年要自行出境，但卻滯留在台近一年，又遭移民署註記行蹤不明。阮女日前從斗六南下高雄找朋友，因凌晨騎電動車刻意躲避巡邏員警遭到盤查，過程中，她還假裝聽不懂中文，不願出示證件。經查發現，阮女逾期居留，警詢後，將她依入出國及移民法移交高雄市專勤隊。

仁武警分局九曲派出所巡邏員警於10月3日凌晨2時20分，行經大樹區井腳路附近，發現一名電動自行車騎士，將大燈關閉躲入路樹後方，引起警方注意，便上前關心。

巡邏員警上前時，發現一名越南籍女子，警方詢問時，她還一度假裝聽不懂，反覆跳針操著越南口音說出中文的「我聽不懂」等語，甚至不願出示證件。直到員警向女子表示，要將她帶往專勤隊查證身份時，她才勉強拿出自行到案證明，企圖朦騙過關。

但警方透過證明查詢身分，才發現該證明為去年逕向專勤隊報到資料，依照規定應於報到日後30天內自行出境，但她刻意搞失蹤相關單位又連繫不上，明顯違反規定，逾期居留在台灣，此外，專勤隊也於今年9月註記她行蹤不明。