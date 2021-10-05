國中情侶離家出走疑與手機有關 彰縣府輔導正確使用觀念

兩名蕭姓國中生離家，警方找到他們。圖／警方提供 彰化縣兩名蕭姓國中同校男、女學生，本（10）月1日上午未到校上課，雙方家長似有預感，接到校方通知即通報協尋，警方根據線報，調閱路口監視畫面，翌日晚間在員林市萬年路找到向南走的男、女學生。他們對離家原因三緘其口，只說1日晚間睡員林公園，身上快沒錢但沒打算回家。

這兩名蕭姓國中學生的校長今天表示，男學生昨天回校正常上課，女學生請一天事假，今天上午由家長送到學校，導師到校門口把她帶進教室，目前兩人都正常上課，學校已啟動輔導機制，幫助學生調適心情。

警方調查，兩名蕭姓國中生（13歲）10月1日相約各騎腳踏車到當地火車站見面，搭火車到員林市，兩人步行逛員林市區，晚間睡員林公園，第二天繼續玩，往員林市南郊走去，要到某庭園餐廳遊玩。他們的家長在另一處派出所報案，警方發布協尋，接獲民眾指稱10月1日在員林市看到兩名蕭姓國中生，警方調閱員林公園周邊路口監視畫面，「用步行方式沿街找人」，2日晚間總算找到他們。

據了解，蕭姓國中同校男、女學生就讀國小時就感情很好，上同一所國中不同班仍保持聯繫，這次離家原因疑似家長沒收手機，不准兩人再聯絡，要求以課業為重。警方訊問時，兩名蕭姓國中生互看一眼，都不回答這個問題，只說各自帶的錢都不多，晚上睡公園，暫沒回家的打算。警方找到他們時，他們身上都各剩100多元，捨不得買東西吃，警方請他們吃熱騰騰便當，不一會兒吃得淨光。

縣政府教育處長王智弘說，兩名蕭姓國中小情侶的不應視為個案處理，教育處協助縣內國中小學教師和專輔老師增強幫助學生、家長的專業知能，避免孩子用對抗的態度處理事情。