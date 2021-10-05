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夫妻各划1艘獨木舟無力返回 海巡救起海上漂流人舟

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

本月2日傍晚海巡署第四岸巡隊接獲台灣獨木舟推廣協會通報，有一對夫婦於北港溪西南方約1公里處練習單人獨木舟，因體力不支無法返回，兩艘船正漂流海面待援，由於過去未曾救援過獨木舟，加上鄰近海域盡是蚵架，增加救援困難，也不適合以大型船艇救援，岸巡隊最後決定派出90P充氣式救生艇，終能順利將人船平安救回漁港。

岸巡隊指出，這對夫婦本月2日參加台灣獨木舟推廣協會舉辦的北港溪泛舟活動，一人划一艘獨木舟，因體力透支無法跟隨其他成員返航，擔心海上迷航，故將獨木舟固定在附近蚵架等待救援。

副瀨安檢所上尉所長蔡竣閔接獲通報後，立即率一艇4人以火速趕赴現場，成功將兩人救起並帶回安檢所休息，夫妻兩人皆無外傷無須就醫。

由於獨木舟多半在山谷溪澗泛舟，這次在海上搭救獨木舟，也是頭一遭，救援人員抵達時，閃過密布的蚵架，再慢慢靠近獨木舟，將船主逐一拉起，因獨木舟輕盈，也一併連人帶舟拉上救生艇，順利完成任務，救援人員笑說，他們還是第一看到這種獨木舟。

兩艘獨木舟漂流在雲林北港溪出海口的海域，海巡救生艇趕往救援，順利將人舟救回漁港。記者蔡維斌／翻攝
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兩艘獨木舟漂流在雲林北港溪出海口的海域，海巡救生艇趕往救援，順利將人舟救回漁港。記者蔡維斌／翻攝
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兩艘獨木舟漂流在雲林北港溪出海口的海域，海巡救生艇趕往救援，順利將人舟救回漁港。記者蔡維斌／翻攝
兩艘獨木舟漂流在雲林北港溪出海口的海域，海巡救生艇趕往救援，順利將人舟救回漁港。記者蔡維斌／翻攝

獨木舟 北港 安檢

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