夫妻各划1艘獨木舟無力返回 海巡救起海上漂流人舟

本月2日傍晚海巡署第四岸巡隊接獲台灣獨木舟推廣協會通報，有一對夫婦於北港溪西南方約1公里處練習單人獨木舟，因體力不支無法返回，兩艘船正漂流海面待援，由於過去未曾救援過獨木舟，加上鄰近海域盡是蚵架，增加救援困難，也不適合以大型船艇救援，岸巡隊最後決定派出90P充氣式救生艇，終能順利將人船平安救回漁港。

岸巡隊指出，這對夫婦本月2日參加台灣獨木舟推廣協會舉辦的北港溪泛舟活動，一人划一艘獨木舟，因體力透支無法跟隨其他成員返航，擔心海上迷航，故將獨木舟固定在附近蚵架等待救援。

副瀨安檢所上尉所長蔡竣閔接獲通報後，立即率一艇4人以火速趕赴現場，成功將兩人救起並帶回安檢所休息，夫妻兩人皆無外傷無須就醫。