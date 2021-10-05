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主管講話好苛！廚師崩潰找湖畔烏龜聊天 警怕意外急開導

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局公園所巡佐陳伸興前天深夜巡邏時，發現一名年輕男子站在台中公園的日月湖畔哭泣，還對著水裡的烏龜自言自語，陳擔心男子想不開，上前關心，才知道夏姓男子才30多歲，擔任廚師，因主管講話「很苛」，讓他情緒崩潰，一時受不了到台中公園散心，「找烏龜講話」，陳擔心夏做出傻事，邀夏到派出所坐一坐，經過開導後，夏才重拾信心，承諾面對挑戰，趕走低落情緒。

台中市第二警分局公園所巡佐陳伸興在3日深夜巡邏時，發現夏姓男子（32歲）在台中公園日月湖畔，一邊對著烏龜講話、一邊撥著湖畔的水，陳趕緊上前關心，詢問「你還好吧」，夏聽到巡佐的關心，向巡佐透露自己低落的心情。

夏姓男子說，他擔任廚師，最近疫情期間，工作不太順利，常遭主管責備，而且該名主管「講話很苛刻」，讓人聽了很難過、很不舒服，當天被主管罵完之後，情緒崩潰，才想說到台中公園「找烏龜聊聊」。

夏姓男子一邊向巡佐訴苦，說著說著就自覺委屈，眼淚也不斷掉下來，巡佐見狀也是耐心開導，提醒夏千萬不要想不開，並以自身經驗，幫夏打氣，「別灰心，工作就是這樣起起落落，各行各業都有甘苦談」，面對生活中的困難，努力面對就好，巡佐接著邀夏到派出所聊一聊，夏也應允，隨後夏即平復心情，離開公園所。

第二警分局長陳家銘說，員警發揮同理心，熱心積極為民服務，讓民眾感受警察的專業與用心，值得肯定，另外也呼籲市民，不論是自己或親友若有情緒低落情形或疑似憂鬱傾向，應儘快至相關醫療機構或善用社會資源求助。

台中市夏姓廚師前天遭主管責罵，一時想不開到台中公園，第二警分局公園所巡佐發現後，前往開導。記者陳宏睿／翻攝
台中市夏姓廚師前天遭主管責罵，一時想不開到台中公園，第二警分局公園所巡佐發現後，前往開導。記者陳宏睿／翻攝

台中市 警察

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