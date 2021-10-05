婦抄近路誤闖台62甲線快速道路 路過駕駛嚇傻急報案

婦抄近路要到法院闖台62甲線快速道路，險象環生警救下。記者游明煌／翻攝 基隆市一名婦人昨天走山路抄近路要到基隆地防法院附近，沒想到迷路誤闖台62甲線快速公路往四腳亭方向，行經駕駛發現她險象環生穿梭車陣中。員警開巡邏車上快速道路找到人，將她救下護送到基隆地院附近。

市警第二分局深澳坑派出所長黃杰超說，昨天中午接獲通報，一名婦人步行走在台62甲線快速道路往四腳亭方向，因很多砂石車來來往往，重車很多車速又快，險象環生，警員刁浩軒立即驅車鳴笛趕赴現場。

刁浩軒在案沿線周邊搜尋，看見老婦人在四腳亭隧道內獨自走來走去，不知如何是好，她向員警說，要到基隆地方法院附近拜訪友人，之前聽朋友說有一條山路較快，心血來潮抄近路要前往，但因迷路誤闖快速道路，她眼見路況越來越不對勁，車輛自身旁呼嘯而過，嚇出一身冷汗，但只能繼續步行至下一個出口。

員警帶她上巡邏車載到法院附近讓她下車，她感謝警方協助才下山，以後會看清道路標示不會再誤闖。