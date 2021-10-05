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蘭嶼上路幽靈車多 今年至今取締70輛無牌、報廢車

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣警察局統計今年初迄今取締查扣蘭嶼島上無牌、報廢車輛逾70輛，監理站日前特別登島辦理車輛繳註銷重領、驗車、領牌三合一服務，2天時間共處理400件違規、汽燃費繳納及車輛檢驗近600輛。同時發放10副車牌。

監理站副站長凌竟銘說，繳註銷車輛經過檢驗合格是可以再領新號牌使用上路，過去離島居民要領車牌必須要到監理機關，不但舟車勞頓，也要花費大量金錢，導致部分民眾仍駕騎無牌、報廢車輛上路，因而被開單取締。

監理站離島三合一服務，克服號牌編配流程，讓離島民眾直接可以在就地辦理車輛繳註銷、驗車及領牌，2天的時間完成監理異動、違規、汽燃費繳納等400件及車輛檢驗近600輛。同時完成10位車主申辦領牌，合法上路。

蘭嶼島上無牌車行駛道路上，是當地常見的情形，雖然過去監理站及警方不斷勸導及取締，仍有民眾僥倖上路，甚至去年發生1名潛水客與無牌車發生車禍，最後傷重不治，無牌車亂象再受關注。

警方表示，今年迄今查扣蘭嶼島上無牌、報廢車輛逾70輛，呼籲居民駕、騎無牌車上路，不僅要吃罰單，也會沒入車輛。

台東監理站日前前往蘭嶼辦理車輛繳註銷重領、驗車、領牌三合一服務，2天時間共處理400件違規、汽燃費繳納及車輛檢驗近600輛，同時發放10副新車牌。圖／台東監理站提供
台東監理站日前前往蘭嶼辦理車輛繳註銷重領、驗車、領牌三合一服務，2天時間共處理400件違規、汽燃費繳納及車輛檢驗近600輛，同時發放10副新車牌。圖／台東監理站提供
台東縣警察局統計今年初迄今取締查扣蘭嶼島上無牌、報廢車輛逾70輛。圖／台東警分局提供
台東縣警察局統計今年初迄今取締查扣蘭嶼島上無牌、報廢車輛逾70輛。圖／台東警分局提供

監理站 蘭嶼

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