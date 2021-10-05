彰化10歲男童失蹤30小時台中尋獲 身旁有一不明男子

彰化市10歲黃姓男童本月3日晚間約9時許，在彰化市孔廟附近失聯，報警協尋，在他失聯約30小時後，警方今天凌晨1時許，在台中市東區一家超商樓下找到人。 男童資料照／彰化踢爆網提供

彰化市10歲黃姓男童本月3日晚間約9時許，在彰化市孔廟附近失聯，家人心急如焚，除透過網路外，也報警協尋，引來各方關切，在他失聯約30小時後，彰化警方今天凌晨1時許，在台中市東區一家超商樓下找到人。家人原指稱他是被不明人士帶走，但警方了解，他疑因家人管教問題，與友人負氣離家。

男童家人報案指出，黃童是在10月3日晚間，於彰化市永福街彰化孔子廟附近，疑被不明人士帶走。但直到隔天上午8時，在確定黃童沒去上課，才向彰化警分局民族路派出所報案。警方立即調出路口監視器，發現他與一名20多歲男子，一起搭乘3日晚間9點30分的火車到台中。

黃童失蹤的訊息，除了在網路廣傳，請求協尋，網友們都十分焦急，紛紛轉貼他的照片及相關資料，警方更動用30多名警力尋找，這段時間，他曾經跟母親電話連繫，警方鎖定他的位置在台中市東區東英路一家超商附近。

民族路派出所員警今天凌晨約1時許，趕到現場，發現他正與一名20多歲男子在一起，欲帶他回來，但他卻很倔強，最後由母親親自勸說，才將他帶回來。

由於家人報案指男童是被不明人士帶走，但經警方調查，男童是因不滿家人教管，由這名友人陪同一起離家出走。在出走約30小時，兩人都在台中閒逛，幸好沒發生事故，「平安回來就好」，讓家人、警方及網友們都鬆了一口氣。