聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏縣消防員酒駕...被警攔查竟求情 拒測罰18萬、記2小過

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局林姓消防員9月18日晚間酒後騎機車，左右搖晃，警方在路上夜間巡邏時發現蛇行，當場攔查，林姓消防員拜託警方開未戴安全帽就好，警方表示沒有辦法，加上聞到濃濃酒味，林坦承喝酒，但拒絕酒測，警方依違反道路交通管理處罰條例製單舉發罰18萬元，並將機車移置保管。屏東縣消防局將林姓消防員記2小過，列為輔導重點對象。

屏東警分局今指出，麟洛分駐所上月18日晚間，在麟洛鄉中正路巡邏，發現一輛機車左右搖晃、蛇行，還跨越雙黃線，當場攔下後，聞到林男充滿酒味，林被警方攔下後，一度求情，「學長，幫我開未戴安全帽」，警方當場拒絕。

40歲林姓消防員拒絕酒測，警方當場依違反道路交通管理處罰條例製單舉發，拒測罰18萬元，吊銷駕照，並施以道路交通安全講習。屏東縣消防局指出，林姓消防隊員事發後有告知分隊，經查證屬實後，將林男記2小過，並列為輔導重點對象。林男對於酒駕，相當懊悔自責。

屏東警分局表示，酒駕拒測，當場移置保管該汽機車，吊銷駕駛人駕照及施以道路交通安全講習外，處18萬元罰鍰，且5年內再犯罰鍰金額再累加18萬元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東縣消防局麟洛分隊林姓隊員上月騎機車酒駕，在路上被警方攔查，林男拒測，警方依法開罰，並吊銷駕照。屏縣消防局將林男記2小過，列為輔導對象。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局麟洛分隊林姓隊員上月騎機車酒駕，在路上被警方攔查，林男拒測，警方依法開罰，並吊銷駕照。屏縣消防局將林男記2小過，列為輔導對象。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局麟洛分隊林姓隊員上月騎機車酒駕，在路上被警方攔查，林男拒測，警方依法開罰，並吊銷駕照。屏縣消防局將林男記2小過，列為輔導對象。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局麟洛分隊林姓隊員上月騎機車酒駕，在路上被警方攔查，林男拒測，警方依法開罰，並吊銷駕照。屏縣消防局將林男記2小過，列為輔導對象。記者劉星君／翻攝

屏東縣 消防員 駕照

延伸閱讀

中職／酒駕超標太多 獅隊開鍘楊家維

想吃熱熱的蛋黃酥？ 消防員拍片籲「別微波」：小心會爆炸

相關新聞

苗栗獅潭仙山三角頂失足墜崖 1婦人傷重死亡

苗栗縣獅潭鄉仙山三角頂附近，今天中午發生劉姓婦人（63歲）疑似失足墜崖意外，警義消18人及空拍機趕到現場搜救，發現劉女跌...

醫生娘登山攀繩 墜百米深谷亡

台中市林姓醫師前天偕劉姓妻子和員工到苗栗縣仙山健行登山，劉女攀爬拉繩索時不慎失足，墜落百餘公尺深山谷，救難人員趕到時已經...

中壢拆大樓 白天開罰 鷹架夜倒

桃園市中壢區一棟拆除中的5層樓，被發現從後方牆面先拆，居民憂心重演花蓮漫波飯店倒塌意外，貼文提醒。市府勞檢處前天派員稽查...

拆樓頭重腳輕 易坍塌

拆除建物應以由上而下原則逐層拆除，中壢五層舊大樓卻先拆後牆再拆側面梁柱，違反相關規定。知情人士說，因該工地兩側腹地較小，...

高市工安事故連2起 1死1傷

高市昨上午發生兩起工安事故，1死1傷。林姓包商在小港某工廠作業時遭電擊，送醫不治；蔡姓勞工跌倒遭鋼筋刺傷，送醫診治。高雄...

屏縣消防員酒駕...被警攔查竟求情 拒測罰18萬、記2小過

屏東縣消防局林姓消防員9月18日晚間酒後騎機車，左右搖晃，警方在路上夜間巡邏時發現蛇行，當場攔查，林姓消防員拜託警方開未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。