屏縣消防員酒駕...被警攔查竟求情 拒測罰18萬、記2小過

屏東縣消防局林姓消防員9月18日晚間酒後騎機車，左右搖晃，警方在路上夜間巡邏時發現蛇行，當場攔查，林姓消防員拜託警方開未戴安全帽就好，警方表示沒有辦法，加上聞到濃濃酒味，林坦承喝酒，但拒絕酒測，警方依違反道路交通管理處罰條例製單舉發罰18萬元，並將機車移置保管。屏東縣消防局將林姓消防員記2小過，列為輔導重點對象。

屏東警分局今指出，麟洛分駐所上月18日晚間，在麟洛鄉中正路巡邏，發現一輛機車左右搖晃、蛇行，還跨越雙黃線，當場攔下後，聞到林男充滿酒味，林被警方攔下後，一度求情，「學長，幫我開未戴安全帽」，警方當場拒絕。

40歲林姓消防員拒絕酒測，警方當場依違反道路交通管理處罰條例製單舉發，拒測罰18萬元，吊銷駕照，並施以道路交通安全講習。屏東縣消防局指出，林姓消防隊員事發後有告知分隊，經查證屬實後，將林男記2小過，並列為輔導重點對象。林男對於酒駕，相當懊悔自責。

屏東警分局表示，酒駕拒測，當場移置保管該汽機車，吊銷駕駛人駕照及施以道路交通安全講習外，處18萬元罰鍰，且5年內再犯罰鍰金額再累加18萬元。

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