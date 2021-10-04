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萬里海域昨溺水男子今早尋獲 晚間再傳一男疑溺水身亡

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市萬里區約50歲張姓男子傍晚6點多，被人發現在翡翠灣觀海樓附近海面漂流。新北市消防局獲報前往救援，發現他已死亡，拉救上岸後通報警方處理。死者穿著黑色泳褲，死因待檢警調查。

今天傍晚6點多在翡翠灣沙灘散步的民眾，發現有人在海面漂流，看似死亡，急忙報案。最先到場的消防人員將這名男子拉上岸，海巡署第二岸巡隊龜吼安檢所人員也到場協助處理。死者打赤膊，下半身穿著黑色泳褲，身上無證件。

警方到場採證調查，死者身上並無明顯外傷，初步排除他殺。警方查出他是住在附近的張姓男子，已連繫家屬到場協助指認，釐清案發經過及死因。

萬里海域昨天也發生溺水案件，基隆市李姓男子昨天下午和家人、朋友到萬里一處沙灘戲水時，疑溺水失蹤。救難人員搜救到昨晚7點未發現，暫時收隊，今晨再度前往搜救，上午8點多在瑪鋉溪出海口距岸約30公尺處海面發現他，由警方報請檢察官相驗。

新北市張姓男子今晚被人發現在翡翠灣海面漂流，海巡人員發現已死亡，拉救上岸後交由警方調查。記者邱瑞杰／翻攝
新北市張姓男子今晚被人發現在翡翠灣海面漂流，海巡人員發現已死亡，拉救上岸後交由警方調查。記者邱瑞杰／翻攝
新北市張姓男子今晚被人發現在翡翠灣海面漂流，海巡人員發現已死亡，拉救上岸後交由警方調查。記者邱瑞杰／翻攝
新北市張姓男子今晚被人發現在翡翠灣海面漂流，海巡人員發現已死亡，拉救上岸後交由警方調查。記者邱瑞杰／翻攝

萬里 溺水

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