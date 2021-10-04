汽車轉彎未禮讓 直行重機高速撞上騎士骨折
52歲王姓男子昨晚10時許駕駛白色汽車，行經台北市大安區敦化南路、和平東路口，轉彎時遭對向19歲楊姓機車騎士撞上，導致王男及友人挫傷，楊男則全身多處骨折、顱內出血，送醫後仍在治療當中。
警方調查，案發當時王男駕車沿敦化南路2段北往南方向行駛，左轉和平東路3段時，楊男騎乘重機沿敦化南路2段南往北方向行駛，高速撞上王男車輛右側，導致車中王男及胡姓友人胸部挫傷，楊男則身受多處骨折、顱內出血，救護人員將其送往國泰醫院救治。
警方指出，肇事雙方酒測值皆為0，初判肇事原因為轉彎車未禮讓直行車先行，確切事故原因仍有待調查。據道路交通管理處罰條例第48條第1項第6款「轉彎車不讓直行車先行，可處新臺幣600元以上1,800元以下罰鍰」，呼籲用路人行經路口放慢速度，切勿搶快。
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