汽車轉彎未禮讓 直行重機高速撞上騎士骨折

52歲王姓男子昨晚10時許駕駛白色汽車，行經台北市大安區敦化南路、和平東路口，轉彎時遭對向19歲楊姓機車騎士撞上，導致王男及友人挫傷，楊男則全身多處骨折、顱內出血，送醫後仍在治療當中。

警方調查，案發當時王男駕車沿敦化南路2段北往南方向行駛，左轉和平東路3段時，楊男騎乘重機沿敦化南路2段南往北方向行駛，高速撞上王男車輛右側，導致車中王男及胡姓友人胸部挫傷，楊男則身受多處骨折、顱內出血，救護人員將其送往國泰醫院救治。