聽新聞
test
0:00 / 0:00

好冤！堆高機占路牙叉未放下 騎士載友撞上頭骨凹送命

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市20歲王姓男子2日晚上7時許騎機車載19歲魏姓友人沿霧峰區中正路往草屯方向行駛，在經過133巷之5號的一家塑膠射出工廠前時，撞上路邊一輛正在卸貨的堆高機牙叉，正中頭部，接著再撞上路旁另輛轎車，兩人送醫後均因頭部傷重不治。

據了解，賴姓堆高機駕駛偵訊時沉默不語，但坦承未依規定申請即在道路上卸貨，轎車王姓轎車駕駛則稱他還未熄火就發生車禍，不了解事故經過。但因為已造成兩人死亡，警方將兩人均依過失致死罪嫌函送法辦。

據指出，機車撞擊後漏出大量機油，環保局人員昨天在路上灑上不少石灰粉，以防止過往車輛打滑，再發生意外，因此該處路面仍可見大片白色粉末，一旁還有死者親友到現場招魂留下的冥紙灰燼，令人感受車禍的嚴重。

附近民眾說，當晚1輛堆高機載著機台前去，當把機台缷下時，機車正好駛經，因堆高機的牙叉未放下，機車上兩人正好迎面撞在牙叉上；兩人當場到地，可以看見頭骨都露了出來，皮綻肉開，令人怵目驚心。

警方說，堆高機一般只能在廠區作業，要出廠區行駛在道路上就要依規定申請，並在作業時擺設三角錐並有人指揮交通，但當時這輛堆高機並未申請，就直接占據道路中間作業，至於有沒有擺三角錐或有人協助指揮交通，還待進一步釐清。

警方調查，堆高機當時未依規定申請即占據道路卸貨。圖／民眾提供
警方調查，堆高機當時未依規定申請即占據道路卸貨。圖／民眾提供

車禍 台中市

延伸閱讀

堆高機違規在路上卸貨 台中兩青年撞上送醫不治

中山高仁德北上戰備道段轎車翻覆 車流嚴重回堵近6公里

轎車拒檢竄嘉市3公里路線曝 撞2警車5男子下車竟跪地

嘉市警車當街圍捕黑轎車 逮5男還有刀械疑要去「輸贏」

相關新聞

苗栗獅潭仙山三角頂失足墜崖 1婦人傷重死亡

苗栗縣獅潭鄉仙山三角頂附近，今天中午發生劉姓婦人（63歲）疑似失足墜崖意外，警義消18人及空拍機趕到現場搜救，發現劉女跌...

醫生娘登山攀繩 墜百米深谷亡

台中市林姓醫師前天偕劉姓妻子和員工到苗栗縣仙山健行登山，劉女攀爬拉繩索時不慎失足，墜落百餘公尺深山谷，救難人員趕到時已經...

中壢拆大樓 白天開罰 鷹架夜倒

桃園市中壢區一棟拆除中的5層樓，被發現從後方牆面先拆，居民憂心重演花蓮漫波飯店倒塌意外，貼文提醒。市府勞檢處前天派員稽查...

拆樓頭重腳輕 易坍塌

拆除建物應以由上而下原則逐層拆除，中壢五層舊大樓卻先拆後牆再拆側面梁柱，違反相關規定。知情人士說，因該工地兩側腹地較小，...

高市工安事故連2起 1死1傷

高市昨上午發生兩起工安事故，1死1傷。林姓包商在小港某工廠作業時遭電擊，送醫不治；蔡姓勞工跌倒遭鋼筋刺傷，送醫診治。高雄...

屏縣消防員酒駕...被警攔查竟求情 拒測罰18萬、記2小過

屏東縣消防局林姓消防員9月18日晚間酒後騎機車，左右搖晃，警方在路上夜間巡邏時發現蛇行，當場攔查，林姓消防員拜託警方開未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。