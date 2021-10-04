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好冤！堆高機占路牙叉未放下 騎士載友撞上頭骨凹送命
台中市20歲王姓男子2日晚上7時許騎機車載19歲魏姓友人沿霧峰區中正路往草屯方向行駛，在經過133巷之5號的一家塑膠射出工廠前時，撞上路邊一輛正在卸貨的堆高機牙叉，正中頭部，接著再撞上路旁另輛轎車，兩人送醫後均因頭部傷重不治。
據了解，賴姓堆高機駕駛偵訊時沉默不語，但坦承未依規定申請即在道路上卸貨，轎車王姓轎車駕駛則稱他還未熄火就發生車禍，不了解事故經過。但因為已造成兩人死亡，警方將兩人均依過失致死罪嫌函送法辦。
據指出，機車撞擊後漏出大量機油，環保局人員昨天在路上灑上不少石灰粉，以防止過往車輛打滑，再發生意外，因此該處路面仍可見大片白色粉末，一旁還有死者親友到現場招魂留下的冥紙灰燼，令人感受車禍的嚴重。
附近民眾說，當晚1輛堆高機載著機台前去，當把機台缷下時，機車正好駛經，因堆高機的牙叉未放下，機車上兩人正好迎面撞在牙叉上；兩人當場到地，可以看見頭骨都露了出來，皮綻肉開，令人怵目驚心。
警方說，堆高機一般只能在廠區作業，要出廠區行駛在道路上就要依規定申請，並在作業時擺設三角錐並有人指揮交通，但當時這輛堆高機並未申請，就直接占據道路中間作業，至於有沒有擺三角錐或有人協助指揮交通，還待進一步釐清。
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