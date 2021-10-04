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解開感覺受體之謎 兩位諾貝爾醫學獎得主都有台灣淵源

貪看美景2男子冒險攀岩下蘇花 體力不支求救

中央社 / 花蓮縣4日電

為欣賞東海岸美景，2名遊客今天從蘇花公路台九丁線61.3公里處道路邊坡攀岩下到海灘看海；準備攀岩返回道路上時體力不支呼喊救命。路人報警，救難人員用繩索將2人救出。

新城警分局指出，下午2時許，高姓與楊姓男子行經蘇花公路因欣賞海灘美景，從台九丁線61.3公里處攀岩下到海灘，在準備攀岩返回道路上時，2人因腳抽筋無法動彈，於是在山壁下方呼喊救命。

路人發現後報警請求協助，經警消人員以繩索方式救援，將2人拉上台9丁線馬路，結束一場虛驚。

警方呼籲，明天起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒更加寬鬆，愈來愈多遊客到東部享受山林及海景，呼籲民眾登山或是從事海洋活動時要評估自身狀況，並注意海岸海浪，千萬不要沒有任何準備就進入山林及戲水活動。

蘇花公路 疫情 COVID-19

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