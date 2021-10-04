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影／醫師娘登山墜谷亡 家屬質疑拉到老舊繩索遇不測

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓醫師娘昨天中午與丈夫、員工前往苗栗縣仙山登山，未料拉繩索時不慎跌落山谷，警、消發現時已是2小時後，劉女已明顯死亡，苗栗檢警囑託台中地檢署代驗，檢察官、法醫相驗後，認定死因為「臟器受損失血致死」，劉女姊姊質疑，聽同行友人轉述，案發地點處有2條繩索，一新一舊，而且舊的繩子比較短，懷疑妹妹是拉到老舊繩索才喪命，檢方聽到後，回覆將查明步道的管轄機關為何，查明是否涉嫌疏失。

劉女姊姊表示，她聽同行的友人轉述，發生意外地點附近，沒有官方步道，只有一條經過多名登山客走出來的道路，「很克難」，而且案發地點附近有兩條繩索，一新、一舊，舊的那條比較短，而且沒有著地點、支撐，懷疑妹妹就是拉到老舊的繩索才遇到不測，有將相關情形，向檢察官反映，檢方也稱後續將查明管轄機關，調查是否有疏失。

據查，劉姓女子（64歲）的丈夫是台中市的執業醫生，昨天中午她與員工、丈夫等人結伴前往苗栗縣獅潭鄉仙山登山步道，仙山是小百岳之一，標高967公尺，劉女昨天疑在登頂前攀爬繩索時失足，墜落約100公尺的深谷，消防隊利用空拍機，花了2個多小時確認位置後，救出劉女。

劉女被救出時，全身已因高處跌落，身體多處扭曲變形、頭部也有明顯撞擊的外傷，已無呼吸、心跳，明顯死亡，因為家屬要求，劉女被送往台中殯儀館冰存，今天由台中地檢署的檢察官囑託代驗。

台中地檢署檢察官今天與劉女丈夫、家屬在台中殯儀館相驗，劉女丈夫相驗時，數度落淚，檢方確認死因為墜落造成的臟器受損導致大量內出血身亡，根據劉女遺體傷勢，以及證人說法，檢方與法醫排除外力介入，開出死亡證明書，劉女的醫生丈夫對於妻子的死因沒有意見。

台中市劉姓醫師娘昨天中午攀爬苗栗仙山時失足墜落身亡，檢察官今天與劉女丈夫、家屬在台中殯儀館相驗。圖／讀者提供
台中市劉姓醫師娘昨天中午攀爬苗栗仙山時失足墜落身亡，檢察官今天與劉女丈夫、家屬在台中殯儀館相驗。圖／讀者提供
台中市劉姓醫師娘昨天中午攀爬苗栗仙山時失足墜落身亡，檢察官今天與劉女丈夫、家屬在台中殯儀館相驗，劉女姊姊質疑案發地點繩所老舊釀禍。圖／讀者提供
台中市劉姓醫師娘昨天中午攀爬苗栗仙山時失足墜落身亡，檢察官今天與劉女丈夫、家屬在台中殯儀館相驗，劉女姊姊質疑案發地點繩所老舊釀禍。圖／讀者提供

檢察官 苗栗縣 台中市

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