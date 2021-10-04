聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／醫師娘登山墜谷亡 家屬質疑拉到老舊繩索遇不測
台中市劉姓醫師娘昨天中午與丈夫、員工前往苗栗縣仙山登山，未料拉繩索時不慎跌落山谷，警、消發現時已是2小時後，劉女已明顯死亡，苗栗檢警囑託台中地檢署代驗，檢察官、法醫相驗後，認定死因為「臟器受損失血致死」，劉女姊姊質疑，聽同行友人轉述，案發地點處有2條繩索，一新一舊，而且舊的繩子比較短，懷疑妹妹是拉到老舊繩索才喪命，檢方聽到後，回覆將查明步道的管轄機關為何，查明是否涉嫌疏失。
劉女姊姊表示，她聽同行的友人轉述，發生意外地點附近，沒有官方步道，只有一條經過多名登山客走出來的道路，「很克難」，而且案發地點附近有兩條繩索，一新、一舊，舊的那條比較短，而且沒有著地點、支撐，懷疑妹妹就是拉到老舊的繩索才遇到不測，有將相關情形，向檢察官反映，檢方也稱後續將查明管轄機關，調查是否有疏失。
據查，劉姓女子（64歲）的丈夫是台中市的執業醫生，昨天中午她與員工、丈夫等人結伴前往苗栗縣獅潭鄉仙山登山步道，仙山是小百岳之一，標高967公尺，劉女昨天疑在登頂前攀爬繩索時失足，墜落約100公尺的深谷，消防隊利用空拍機，花了2個多小時確認位置後，救出劉女。
劉女被救出時，全身已因高處跌落，身體多處扭曲變形、頭部也有明顯撞擊的外傷，已無呼吸、心跳，明顯死亡，因為家屬要求，劉女被送往台中殯儀館冰存，今天由台中地檢署的檢察官囑託代驗。
台中地檢署檢察官今天與劉女丈夫、家屬在台中殯儀館相驗，劉女丈夫相驗時，數度落淚，檢方確認死因為墜落造成的臟器受損導致大量內出血身亡，根據劉女遺體傷勢，以及證人說法，檢方與法醫排除外力介入，開出死亡證明書，劉女的醫生丈夫對於妻子的死因沒有意見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言