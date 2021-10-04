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解開感覺受體之謎 兩位諾貝爾醫學獎得主都有台灣淵源

影／LINE加「中醫師」好友匯3萬8想買保健食品 警及時勸阻

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市60多歲楊姓男子，在臉書看到保健食品廣告，依指示在LINE和自稱中醫師的人加為好友後，到銀行想匯3萬8000元到境外帳戶，購買保健食品。行員覺得可疑通報警方，警員到場後，勸說楊男這是騙局，才讓他保住這筆錢。

基隆市警三分局表示，七堵派出所日前接獲華南銀行七堵分行通報，楊姓男子臨櫃要匯款。行員觀察他的言行，擔心他遇上詐騙集團，未馬上幫他辦理匯款，並通報警方協助查證。

女警陳怡潔到場與楊男交談，得知他上臉書時看到保健食品廣告，依指示在LINE加了暱稱「中醫師」的網友。對方了解楊男的困擾後，推銷相關商品，楊男心動，才會前往銀行，想匯款3萬8000元到對方指定帳戶購買。

陳怡潔查看楊男與「中醫師」的對話紀錄，發現部分文字使用簡體字，匯款帳戶又是國外帳戶，相關事證都與詐騙案例手法相符，耐心勸說楊男別上當。

警三分局表示，防疫期間民眾多待在家減少外出，網購機會增加。詐騙集團手法不斷更新，目標也鎖定網購買家，請民眾慎選網路電商平台，切勿貪圖方便，向不明網站消費，如有疑問可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

基隆市楊姓男子到銀行想匯3萬8000元到境外帳戶，購買保健食品。行員和警員聯手勸說這是騙局，讓他保住這筆錢。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市楊姓男子到銀行想匯3萬8000元到境外帳戶，購買保健食品。行員和警員聯手勸說這是騙局，讓他保住這筆錢。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市楊姓男子到銀行想匯3萬8000元到境外帳戶，購買保健食品。警員陳怡潔勸說這是騙局，讓他保住這筆錢。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市楊姓男子到銀行想匯3萬8000元到境外帳戶，購買保健食品。警員陳怡潔勸說這是騙局，讓他保住這筆錢。記者邱瑞杰／翻攝

詐騙集團 中醫 保健食品

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