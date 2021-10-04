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工人檢修天車觸電身亡 勞檢研判未事先斷電
高雄市小港一名林姓承包工人，在永光街上某工廠內進行檢修工作時，突觸電倒在吊籃內，消防救護員獲報趕抵時他已失去呼吸心跳，送醫不治。高雄市府勞工局表示，初步判斷可能是因未事先斷電才造成悲劇，已勒令停工，釐清工安責任。
據了解，44歲的林姓男工人今天上午10點45分左右，在小港區永光街上的某工廠，搭乘移動式起重機附加吊籃，進行天車檢修時，疑因感電倒在吊籠中，旁人見狀趕緊找來119，但林送醫後，院方仍於下午1點多時宣告死亡。
警方獲報已找來林男的家屬，在派出所製作筆錄中。明天上午9點多將進行司法相驗。
市府勞工局勞動檢查處表示，接獲消息即派員前往檢查，初步判斷應是維修作業並未事先斷電，研判可能是致災原因。已勒令該維修作業停工，將進一步釐清事故原因與肇災責任，並派員慰助罹災者遺屬。
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