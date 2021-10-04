愛妻登小百岳失足摔死 台中醫生忍痛配合檢方相驗

台中市劉姓醫師娘昨天中午結伴前往苗栗縣仙山登山步道登山，未料登頂攀爬繩索時，失足跌落約百公尺深的山谷，消防隊出動空拍機，花了2個多小時才救出劉女，但已無生命跡象，遺體今天運回台中，由台中地檢署檢察官相驗，劉女的醫生丈夫忍著悲痛，配合相驗，經檢方相驗後，認定死因為「臟器受損出血死亡」，開出死亡證明，將遺體發還家屬辦理後事。

據查，劉姓女子（64歲）的丈夫是台中市的執業醫生，昨天中午她與員工、丈夫等人結伴前往苗栗縣獅潭鄉仙山登山步道，仙山是小百岳之一，標高967公尺，劉女昨天疑在登頂前攀爬繩索時失足，墜落約100公尺的深谷，消防隊利用空拍機，花了2個多小時確認位置後，救出劉女。

劉女被救出時，全身已因高處跌落，身體多處扭曲變形、頭部也有明顯撞擊的外傷，已無呼吸、心跳，明顯死亡，因為家屬要求，劉女被送往台中殯儀館冰存，今天由台中地檢署的檢察官相驗。