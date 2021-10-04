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男賣帳戶給詐騙集團又報掛失 遭軟禁連人帶椅逃跑
新北市一名溫姓男子遭銬在辦公椅上，並現身在永和街頭連人帶椅拖行，民眾認為有異狀，報警處理。警方了解發現，溫男將銀行帳戶賣給詐騙集團後，又向銀行申請掛失，此舉引起詐騙集團不滿，假借和解名義將溫男約出來談判，將他銬在辦公椅上軟禁，溫男連人帶椅趁機逃跑。警方成立專案小組，今凌晨逮到負責押人的彭姓主嫌等3人，將依恐嚇等罪嫌移送新北地檢署偵辦。
據了解，37歲的溫男因染毒缺錢，透過朋友介紹，將帳戶以3萬5千元賣給詐騙集團。不過，溫男擔心後續詐騙集團的犯行會牽扯到他，因此又向銀行申請掛失。詐騙集團發現買來的戶不能用，不滿溫男的行為，因此將他約出來。
在集團中擔任搜簿手的25歲彭男負責出面與溫男談判，彭男夥同袁女（21歲）及吳男（27歲）到場。雙方在本月1日前往板橋某旅館談判，由於談判不成，彭男將人帶到永和的一處公寓內，將溫男銬在辦公椅上，腳也上了腳鐐，將他軟禁，要求他還錢。
直到3日晚間，溫男趁看守人力僅剩一人，趁機連人帶椅逃出公寓，在馬路上拖著椅子逃跑，路人見狀，覺得怪異便報警。
警方獲報後成立專案小組追查，調閱監視器掌握涉案車輛後，偵查隊派員前往旅館附近埋伏，將涉案主嫌彭男等3人查緝到案。彭男供稱，沒有毆打溫男，只是軟禁他，全案將依妨害自由、恐嚇等罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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