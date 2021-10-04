獨／豪氣乾1杯 他慷慨捐1千2百萬元排煙車給台中救災

台中市消防局最近獲贈1輛威力強大的消防排煙車，造價達1千2百萬元，它的出風口直徑就達1公尺，能排煙、送風、打水霧，有助於火場降溫、救援，也是台中市首輛排煙車。而消防局能獲贈此排煙車，源自於捐贈者國雄建設總裁許坤仲早有藉著贈車給消防局以回饋社會之心，但最終促成的，還是消防局長曾進財以及6名市議員與他的一次餐敘巧遇。

據指出，許坤仲年初在餐廳和友人餐敘時，巧遇在另個包廂聚餐的消防局長曾進財和黃馨慧等6名市議員。許前往敬酒時，因他本有心要捐救護車給消防局，而當天市議會正質詢何以六都都有消防排煙車，獨獨台中市沒有？包廂內當時就有人起哄要許乾脆捐台排煙車。因為1輛排煙車的造價不菲，是救護車的數倍價錢。那知許爽快的說，如果在座議員和局長和他乾1杯純的威士忌，他就捐。結果曾進財和6名市議員都馬上當場乾杯，許也果真遵守承諾，完成捐贈。

國雄建設是台中市知名建商，也是最早在七期推案的建商之一，近年生意火紅，許坤仲也有回饋社會之心。

曾進財說，排煙車最適在隧道、地下室等密閉空間起火時救援，它可以迅即把煙排開，以利遇難者可以逃生，增加逃生機會。另如鐵皮工廠起火，它還能迅即把黑煙排走，同時灑水降溫，以利逃生和火場救援，是火場救援的一大利器。

他說，消防局各式車輛都有編號，但排煙車因為是首輛，至今尚無正式編號，將進一步研究未來如何給他特殊編號。

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