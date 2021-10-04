搭捷運火氣大！旅客趕時間肢體碰撞 直接辣椒水攻擊

國內疫情逐漸穩定，台北捷運旅運量陸續回流，大量通勤旅客頻繁在捷運各線、車廂移動，尤其是上下班尖峰時刻，人潮擁擠難免有肢體碰撞衝突事件，經統計，近1年捷運系統因細故釀成糾紛等相關案件多達56件，占全部刑案11.29％。

捷警指出，今年9月19日發生台電大樓站乘客因上下車時，不慎踩到腳引發口角，甚至憤而持刀恐嚇的案件，造成捷運分車延誤影響眾多乘客權益，當事人還移送法辦。

類似案件頻頻發生，如9月25日往淡水方向列車上，一名女乘客隨身背包不小心碰到身旁乘客，引起其不滿，因而用力捶打該背包數下回應，導致該名女子左手臂舊傷復發，雙方引發口角。

根據北市警察局捷運警察隊大數據分析統計，今年1月至9月全般刑案及傷害案，總計有496個案件，其中侵占有163件，占32.86、性騷擾71件，占14.31％、傷害56件，占11.29％、妨害秘密55件，占11.09％、竊盜35件，占7.06%、其他116件，占23.3％。

細故釀成糾紛或衍生傷害案件部分，最常發生的模式，就是旅客趕時間不小心發生肢體碰撞，引發彼此不滿而起口角、爆發衝突大打出手，甚至使用辣椒水攻擊對方。

另還因上下班尖峰時刻人潮眾多，進出車廂產生推擠，還有因車廂行駛晃動發生摩擦、占用博愛座或未戴口罩遭勸阻，以及因手機播放音量或交談聲音過大，干擾其他旅客等狀況，引發彼此不滿而拳腳相向，導致雙方互告傷害或恐嚇等類型案件。